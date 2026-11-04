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قیمت سکه پارسیان امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است

کد خبر: 100000470تاریخ انتشار: 258 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.

بنا بر این گزارش؛ سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: چهارشنبه ۱۳ آبان

سکه پارسیان (سوت)                        قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰                           29,400,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰                           55,250,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰                            81,100,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰                             106,950,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰                            132,800,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰                            158,650,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰                             184,500,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰                            210,400,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰                            236,300,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰                            263,600,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰                            289,500,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰                            315,300,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰                            341,200,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰                           367,000,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰                            393,000,000


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سکهسکه پارسیانقیمت سکه پارسیان

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