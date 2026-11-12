شوک به هواداران فرانسه؛ امباپه بازی حساس با ایتالیا را از دست داد!

کاپیتان تیم ملی فرانسه، به دلیل مشکل عضلانی دیدار حساس مقابل ایتالیا را از دست خواهد داد؛ اتفاقی که برنامه‌های زین الدین زیدان برای این مسابقه را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش تابناک؛ کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه، به دلیل مشکل عضلانی دیدار حساس مقابل ایتالیا را از دست خواهد داد؛ اتفاقی که برنامه‌های زین الدین زیدان برای این مسابقه را تحت تاثیر قرار داده است.

مهاجم رئال مادرید در تمرین روز چهارشنبه تیم ملی فرانسه شرکت نکرد و به جای حضور در کنار سایر بازیکنان، زیر نظر کادر پزشکی و فیزیوتراپیست‌ها به انجام تمرینات اختصاصی پرداخت. طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی، امباپه از ناحیه همسترینگ احساس ناراحتی می‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند در مسابقه پنجشنبه شب مقابل ایتالیا به میدان برود.

با این حال، مصدومیت ستاره فرانسوی ظاهرا جدی نیست و کادر فنی تیم ملی امیدوار است او برای آخرین مسابقه مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا مقابل ترکیه در دسترس باشد. به همین دلیل، امباپه از فهرست تیم ملی کنار گذاشته نشده و وضعیت او برای ادامه اردو تحت نظر خواهد بود.

غیبت احتمالی امباپه تنها مشکل زیدان در آستانه این مسابقه نیست. مارکوس تورام، عثمان دمبله، اورلین شوامنی و چند بازیکن دیگر نیز به دلیل مشکلات جسمانی در این اردو غایب هستند یا از جمع ملی پوشان جدا شده‌اند.

زیدان برای جبران کمبود بازیکن در خط حمله، سنی مایولو، مهاجم جوان پاری سن ژرمن را نیز به اردوی فرانسه دعوت کرده است. فرانسه در شرایطی به مصاف ایتالیا می‌رود که صدرنشینی گروه و صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا در دستور کار این تیم قرار دارد. با توجه به اهمیت مسابقه، غیبت کاپیتان و بهترین گلزن فرانسه می‌تواند چالش بزرگی برای سرمربی جدید این تیم باشد.

منبع: فوتبالی



