اسامی نامزدهایی نهایی «توپ طلا» لو رفت!

در پی اشتباهی عجیب و فاحش در جریان برگزاری مراسم «توپ طلا»، برگزارکنندگان بیانیه‌های خبری مربوط به پیروزی سه نفر از نامزدهای اصلی یعنی کیلیان ام‌باپه، هری کین و لامین یامال را منتشر کردند!
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۵۰
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اسامی نامزدهایی نهایی «توپ طلا» لو رفت!

به گزارش تابناک، انتخاب لندن به مناسبت هفتادمین سالگرد این جایزه است؛ در سال ۱۹۵۶، اولین برنده توپ طلا، استنلی متیوز، فوتبالیست انگلیسی بود.

آمار مدعیان اصلی:

هری کین/ ۶۵ بازی. ۷۳ گل و ۸ پاس گل

لامین یامال/ ۵۷ بازی. ۲۵ گل و ۲۰ پاس گل

کیلیان ام‌باپه / ۶۰ بازی. ۵۸ گل و ۱۳ پاس گل

لیونل مسی / ۴۹  بازی. ۴۵ گل و ۳۰ پاس گل

رودری / ۴۶ بازی. ۲ گل و ۰ پاس گل

توپ طلای زنان:

مدعی اصلی آلکسیا پوتلاس اسپانیایی است که پیش‌تر در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برنده شده و به دنبال سومین توپ طلاست. او با بارسلونا لیگ قهرمانان، لالیگا، جام حذفی و سوپرکاپ را برد و تابستان به لندن سیتی لایونیسس پیوست. رقیب اصلی او اوا پایور مهاجم لهستانی بارسلونا و آقای گل لیگ قهرمانان زنان با ۱۱ گل است. آیتانا بونماتی برنده سه دوره اخیر، به دلیل مصدومیت در فهرست نامزدها نیست.

سایر جوایز:

جام کوپا (بهترین جوان): لامین یامال به دنبال سومین عنوان متوالی است.

جام یاشین (بهترین دروازه‌بان): متئو سافونوف، دروازه‌بان روسی پاری سن ژرمن، در میان نامزدها حضور دارد.

جام یوهان کرویف (بهترین مربی): میکل آرتتا، لوئیس دلافوئنته، ونسان کمپانی، اونای امری و لوئیس انریکه نامزد هستند.

بهترین باشگاه سال: آرسنال، بایرن، بوده/گلیمت، پاری سن ژرمن و فلامینگو نامزد هستند.

 سال قبل عثمان دمبله، مهاجم پاری سن ژرمن، با ۱۳۸۰ امتیاز برنده توپ طلای ۲۰۲۵ شد و از لامین یامال و ویتینیا جلو زد. او در آن فصل با پاریس قهرمان لیگ قهرمانان شد و ۳۷ گل و ۱۵ پاس گل ثبت کرد.

برترین بازیکنان سال فوتبال در سال ۲۰۲۶

۲۹- سادیو مانه (النصر، سنگال)
۲۹- ویلیام سالیبا (آرسنال، فرانسه)
۲۸- خولین کینیونس (القادسیه، مکزیک)
۲۷- برونو فرناندز (منچستریونایتد، پرتغال)
۲۶- دایو اوپامکانو (بایرن مونیخ، فرانسه)

۲۵- مارکینیوس (پاری‌سن‌ژرمن، برزیل)
۲۴- لوئیز دیاز (بایرن مونیخ، کلمبیا)
۲۳- نونو مندش (پاری‌سن‌ژرمن، پرتغال)
۲۲- لائوتارو مارتینس (اینتر، آرژانتین)
۲۱- گابریل ماگالیس(آرسنال، برزیل)

۲۰- ویلیان پاچو (پاری‌سن‌ژرمن، اکوادور)
۱۹- ژائو نوس (پاری‌سن‌ژرمن، پرتغال)
۱۸- مارک کوکوریا (رئال مادرید، اسپانیا)
۱۷- وینیسیوس جونیور (رئال مادرید، برزیل)
۱۶- فران تورس (پاری‌سن‌ژرمن، اسپانیا)

۱۵- دکلان رایس (آرسنال، انگلیس)
۱۴- ویتینیا (پاری‌سن‌ژرمن، پرتغال)
۱۳- اشرف حکیمی (پاری‌سن‌ژرمن، مراکش)
۱۲- پائو کوبارسی (بارسلونا، اسپانیا)
۱۱- جود بلینگام (رئال مادرید، انگلیس)

گاف بزرگ در حاشیه توپ طلا

در جریان برگزاری مراسم «توپ طلا» اتفاق عجیبی رخ داد و برگزارکنندگان به اشتباه بیانیه‌های خبری مربوط به پیروزی سه نفر از نامزدهای اصلی یعنی کیلیان ام‌باپه، هری کین و لامین یامال را منتشر کردند.

گفته می‌شود برگزارکنندگان از این ماجرا شوکه شده‌اند و مطالب مذکور نیز بلافاصله حذف شده‌اند. به نظر می‌رسد سه نفر نهایی این سه بازیکن هستند.

منبع: ایسنا

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توپ طلاتوپ طلا ۲۰۲۶نامزد توپ طلاامباپهلامین یامال
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