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پایان دوری مدافع استقلال از میادین

مدافع استقلال پس از رفع مصدومیت، شانس همراهی آبی‌پوشان در دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد را پیدا کرده است؛ مسابقه‌ای که ۲۸ آبان برگزار خواهد شد.

کد خبر: 4200748تاریخ انتشار: 1518 بازدید۰

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به گزارش تابناک، سامان تورانیان، مدافع تیم فوتبال استقلال، پس از مدتی دوری از میادین به دلیل مصدومیت، شرایط بازگشت به تمرینات این تیم را پیدا کرده است.

مصدومیت تورانیان برطرف شده و این بازیکن می‌تواند پس از پایان تعطیلی تمرینات استقلال، در برنامه‌های آماده‌سازی آبی‌پوشان شرکت کند. تمرینات استقلال به دلیل برگزاری مسابقات ملی در فیفادی پیش‌رو، به مدت چهار روز تعطیل شده است.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده روز ۲۸ آبان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، میهمان خیبر خرم‌آباد خواهند بود؛ دیداری که تورانیان می‌تواند برای بازگشت به ترکیب استقلال در آن آماده شود.

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برچسب ها

مصدومیتمدافع استقلالآبی پوشانسامان تورانیان

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