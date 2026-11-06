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استقلال و تراکتور از سوی AFC جریمه شدند

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) باشگاه‌های استقلال و تراکتور را به دلیل تخلفات انضباطی در لیگ نخبگان آسیا جریمه کرد.

کد خبر: 4200121تاریخ انتشار: 1155 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بر اساس آرای انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه استقلال به دلیل ورود دو تماشاگر منتسب به این تیم به زمین مسابقه یا محوطه اطراف آن در دیدار مقابل السد قطر، به پرداخت ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه محکوم شد.

همچنین باشگاه تراکتور به دلیل خودداری بازیکنان این تیم از حضور در مصاحبه فوری پس از مسابقه، با وجود درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا، ۱۰ هزار دلار جریمه شد.

این حکم برای برای دیدار تراکتور و شباب الاهلی صادر شده است.

بنابر این، دو باشگاه استقلال و تراکتور در مجموع به پرداخت ۲۱هرار و ۲۵۰ دلار محکوم شدند.

طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، این جریمه‌های نقدی باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تسویه شوند.


منبع:ایرنا


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برچسب ها

فوتبالجریمهاستقلال تهرانتراکتورسازی تبریزAFC

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