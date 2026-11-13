شهادت یک مامور انتظامی در حمله مسلحانه تروریستی در خاش + عکس

استواردوم محمدامین کندی، از کارکنان انتظامی شهرستان خاش، پس از پایان شیفت خدمتی و هنگام عزیمت به منزل، در حمله مسلحانه افراد ناشناس به شهادت رسید.

به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی پلیساعلام کرد: در پیافراد ناشناس به خودرو یکی از کارکنان انتظامی شهرستان خاش،

بر اساس این گزارش، این مأمور انتظامی پس از پایان شیفت خدمتی در حال عزیمت به منزل بود که هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت و بر اثر این حمله جان خود را از دست داد.

عاملان حمله پس از تیراندازی از محل متواری شدند و تلاش مأموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.