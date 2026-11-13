1407بازدید۰
شهادت یک مامور انتظامی در حمله مسلحانه تروریستی در خاش + عکس
استواردوم محمدامین کندی، از کارکنان انتظامی شهرستان خاش، پس از پایان شیفت خدمتی و هنگام عزیمت به منزل، در حمله مسلحانه افراد ناشناس به شهادت رسید.
به گزارش تابناک، مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودرو یکی از کارکنان انتظامی شهرستان خاش، استواردوم محمدامین کندی به شهادت رسید.
بر اساس این گزارش، این مأمور انتظامی پس از پایان شیفت خدمتی در حال عزیمت به منزل بود که هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت و بر اثر این حمله جان خود را از دست داد.
عاملان حمله پس از تیراندازی از محل متواری شدند و تلاش مأموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.