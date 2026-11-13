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شهادت یک مامور انتظامی در حمله مسلحانه تروریستی در خاش + عکس

استواردوم محمدامین کندی، از کارکنان انتظامی شهرستان خاش، پس از پایان شیفت خدمتی و هنگام عزیمت به منزل، در حمله مسلحانه افراد ناشناس به شهادت رسید.

کد خبر: 4201661تاریخ انتشار: 1407 بازدید۰
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به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودرو یکی از کارکنان انتظامی شهرستان خاش، استواردوم محمدامین کندی به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، این مأمور انتظامی پس از پایان شیفت خدمتی در حال عزیمت به منزل بود که هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت و بر اثر این حمله جان خود را از دست داد.

عاملان حمله پس از تیراندازی از محل متواری شدند و تلاش مأموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.

شهید

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برچسب ها

شهادتحمله تروریستیسیستان و بلوچستانخاشحمله مسلحانه

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