دولت چین امباپه را زمین زد

به گزارش تابناک؛ کیلیان امباپه با توهین به رهبر پیشین چین بنا به گزارش امروز(جمعه) سایت گل در عرض 4 روز مبلغ 300 میلیون دلار ضرر کرد تا یک ورشکستی بزرگ را تجربه کند.

امباپه با این اقدامش علیه چین به‌اندازه 10 سال دستمزدش در رئال را یه شبه از دست داد.

هفته گذشته بود که امباپه در ویدئویی از یک گفت‌وگوی اینترنتی که دوباره در اکتبر ۲۰۲۶ پخش شد، گفت میم محبوبش تصویری است که چهره او را روی بدن مائو تسه‌تونگ، رهبر پیشین چین، قرار داده و از او به‌عنوان «یک دیکتاتور چینی» یاد کرد.

این ویدئو موجی از اعتراض در شبکه‌های اجتماعی چین به راه انداخت؛ جایی که شوخی با مائو، بنیان‌گذار جمهوری خلق چین، موضوعی به‌شدت حساس تلقی می‌شود.

پس از قطع همکاری چند برند و توقف پخش لالیگا، امباپه عذرخواهی کرد و گفت اظهارنظرش نسنجیده بوده و به احساسات مردم چین آسیب زده است.

حالا سایت فوتو می‌نویسد که امباپه در عرض 48 ساعت 3 قرارداد تجاری چین به ارزش 100 میلیون دلار را از دست داد.

درآمدهایش با کاهش بزرگی به میزان ۶۵ درصد روبرو شد.

توسط وزارت خارجه دولت چین به صورت علنی تنبیه شد تا باعث سقوط در بازارهای سهام وال استریت شود.

بیش از ۴۰۰ میلیون یورو ضرر درآمد به لالیگا وارد کرد و تمام حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌اش در چین مسدود شد و به طور کامل از بازی‌های ویدیویی محبوب از جمله فیفا و PES حذف شد.

منبع: فارس