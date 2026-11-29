قیمت طلا و سکه امروز با یک شوک غیرمنتظره روبرو شد؛ در حالی که اونس جهانی طلا ذره‌ای حرکت نکرد، اما قیمت‌ها اما با جهش میلیونی روبرو شدند که نشان می دهد این صعود ربطی به طلا ندارد!

به گزارش خبرنگار بازار تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز شاهد یک هم‌جهتی عجیب در صعود قیمت‌ها بود. از طلای ۱۸ عیار تا انواع سکه، همگی مسیر صعودی را در پیش گرفتند، اما دلیل این اتفاق با آنچه در اخبار جهانی می‌گذرد، کاملاً متفاوت است.

بازار امروز پس از یک دوره ثبات نسبی، دوباره صعودی شد ؛ به طوری که هم طلای ۱۸ عیار و هم انواع سکه، همگی مسیر صعودی را در پیش گرفتند و این وضعیت نشان‌دهنده بازگشت تقاضا و احتمالاً اثرگذاری مثبت نوسانات ارزی بر قیمت‌هاست که درادامه قیمت های امروز را در مقایسه با قیمت روز گذشته می بینید و میزان تغییراتی که انواع سکه و طلا داشته است.

ردیف دارایی قیمت دیروز ( تومان) قیمت امروز ( تومان) میزان تغییر ( تومان) وضعیت ۱ طلای ۱۸ عیار ۲۶,۱۵۶,۰۰۰ ۲۶,۵۹۳,۰۰۰ ۴۳۷,۰۰۰ صعودی ۲ نقره ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰ صعودی ۳ سکه امامی ۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰ ۲۷۰,۸۱۵,۰۰۰ ۳,۹۲۵,۰۰۰ صعودی ۴ سکه بهار آزادی ۲۵۶,۵۵۵,۰۰۰ ۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰ صعودی ۵ نیم سکه ۱۴۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴۳,۴۵۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ صعودی ۶ ربع سکه ۷۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷۷,۳۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ صعودی 7 اونس طلا ۳,۶۴۴ دلار ۳,۶۴۴ دلار ۰ ثابت

اما مساله مهم در بازار امروز این است که باوجودی که اونس جهانی طلا هیچ تغییری نکرده و روی ۳,۶۴۴ دلار ثابت مانده است اما قیمت بقیه قعطات گران شده است بنابراین وقتی قیمت جهانی ثابت است اما قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به شدت افزایش می‌یابد تنها علت افزایش قیمت افزایش قیمت دلار در بازار داخلی است بنابراین صعود امروز بازار، نتیجه مستقیم نوسانات ارزی است و هیچ ارتباطی به قیمت جهانی طلا ندارد.

اما در بازار امروز قیمت سکه بهار آزادی با بیش از ۴ میلیون تومان و سکه امامی با نزدیک به ۴ میلیون تومان رشد کردند که این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از یک روز انتظار، دوباره به خرید سکه روی آورده‌اند.

به نظر می رسد که بازار امروز از وضعیت انتظار به وضعیت حرکت تغییر وضعیت داده است و صعود قیمت‌ها صرفاً به دلیل فشار دلار است. اما با توجه به منفی شدن حباب طلا، در حال حاضر خرید طلای ۱۸ عیار نسبت به سکه، منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسد چون قیمت آن واقعی است و حباب ندارد البته اگر روند صعودی دلار ادامه یابد، با توجه به اینکه اونس جهانی در جای خود ثابت مانده است احتمال اینکه هرگونه رشد در اونس در روزهای آینده می‌تواند باعث یک جهش انفجاری در قیمت‌های داخلی شود.