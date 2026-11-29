سخنگوی نیروهای مسلح یمن از پنج عملیات منحصر به فرد علیه اهداف حیاتی و حساس رژیم سعودی خبر داد.



به گزارش تابناک،‌ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن پنج عملیات منحصر به فرد را علیه اهدافی در عمق خاک عربستان از جمله تاسیسات گاز و بندر جده انجام دادند.

متن بیانیه یحیی سریع به این شرح است:

به یاری خداوند پنج عملیات نظامی ویژه را در عمق دشمن انجام دادیم.

در عملیات اول، تأسیسات گاز «العثمانیه» در منطقه الاحساء هدف قرار گرفت که اصابت دقیق بوده و منجر به وقوع آتش‌سوزی بزرگ در محل شده است.

در عملیات دوم، گردان مخابرات میدانی گارد ملی در ریاض پایتخت عربستان هدف قرار گرفت.

نیروهای مسلح یمن در عملیات سوم، نیروگاه گازی «شدقم» در استان شرقی را هدف قرار دادند که با اصابت مستقیم، باعث بروز آتش‌سوزی در این مکان شد.

در عملیات چهارم، یک سامانه راداری در منطقه «خمیس مشیط» هدف قرار گرفت که اصابت دقیق بود.

در عملیات پنجم، بندر جده هدف قرار گرفت که اصابت با موفقیت بوده است.

این اقدامات در پاسخ به تجاوزات، جنایات علیه مردم یمن و هدف قرار دادن مناطق مدنی انجام شده است.

با هرگونه تجاوز جدید به مردم و کشورمان با پاسخی دردناک به دشمن سعودی مقابله خواهیم کرد.

بر ادامه عملیات‌ها در عمق خاک عربستان با روندی صعودی و تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تنش در برابر تنش» تاکید می‌کنیم.

بر ادامه هدف قرار دادن تجمع نیروها و افسران سعودی تا زمان توقف کامل تجاوز و رفع محاصره یمن تاکید می‌کنیم.

منبع: تسنیم

