فعالیت مدارس، کودکستان‌ها و مراکز جامع سنجش استان کردستان در روز دوشنبه ۹ آذر با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش تابناک و بر اساس اطلاعیه آموزش‌وپرورش کردستان در شامگاه یکشنبه هشتم آذر، این تصمیم بنا بر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری و با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری اتخاذ شده است و آموزش دانش‌آموزان در روز دوشنبه از طریق شبکه شاد دنبال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، همچنین فعالیت مؤسسات آموزش زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها در این روز تعطیل خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان دوره ابتدایی نیز در روزهایی که مدارس به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند، امکان استفاده از دورکاری را خواهند داشت.