امروزه خریدوفروش آنلاین با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود، اما همین ویژگی‌ها در کنار مزایای فراوان، زمینه سوءاستفاده افراد کلاهبردار را نیز فراهم کرده است. بسیاری از فروشندگان با مشاهده واریز مبلغ توافق‌شده به حساب خود، تصور می‌کنند معامله با موفقیت به پایان رسیده است، در حالی که ممکن است پول دریافتی از طریق کلاهبرداری به دست آمده باشد. در چنین شرایطی، فروشنده بدون اطلاع از ماجرا می‌تواند به یکی از حلقه‌های انتقال پول حاصل از کلاهبرداری تبدیل شود. بنابراین، علاوه بر اطمینان از دریافت وجه، بررسی هویت صاحب حساب مبدأ نیز اهمیت دارد.

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چرا بررسی هویت واریزکننده اهمیت دارد؟

در یک معامله امن، هویت خریدار و پرداخت‌کننده باید تا حد امکان با یکدیگر مطابقت داشته باشد. هرچند پرداخت از حساب شخص ثالث ممکن است دلایل عادی و قابل توضیحی داشته باشد، فروشنده نباید بدون بررسی این درخواست را بپذیرد. تفاوت نام خریدار و واریزکننده به‌تنهایی نشانه وقوع کلاهبرداری نیست، اما می‌تواند دلیلی برای بررسی بیشتر باشد. اگر ارتباط واریزکننده با خریدار مشخص نباشد، بهتر است معامله تا روشن شدن موضوع متوقف شود.

هنگام خریدوفروش آنلاین چه نکاتی را رعایت کنیم؟

برای کاهش احتمال سوءاستفاده از حساب بانکی در معاملات آنلاین، رعایت چند نکته ضروری است:

۱. پرداخت را از حساب خریدار دریافت کنید. تا حد امکان از خریدار بخواهید مبلغ معامله را از حساب بانکی متعلق به خودش واریز کند. در صورت پرداخت از حساب شخص دیگر، هویت و ارتباط او با خریدار را بررسی کنید.

۲. به درخواست‌های غیرمعمول توجه کنید. اصرار بر واریز وجه از حساب فردی دیگر، درخواست تحویل فوری کالا یا جلوگیری از بررسی جزئیات معامله می‌تواند نشانه‌ای برای احتیاط بیشتر باشد.

۳. فقط به پیام یا تصویر رسید اکتفا نکنید. وضعیت تراکنش و دریافت وجه را از طریق ابزارهای رسمی بانکی بررسی کنید؛ زیرا تصویر رسید یا پیام خریدار به‌تنهایی تاییدکننده انجام قطعی معامله نیست.

۴. در صورت دریافت وجه مشکوک، کالا را تحویل ندهید. اگر مبلغی از حساب ناشناس یا شخصی غیر از خریدار واریز شده و علت آن مشخص نیست، پیش از تحویل کالا یا ارائه خدمات، موضوع را از طریق بانک پیگیری کنید.

۵. پول مشکوک را به حساب دیگری برنگردانید. اگر خریدار مدعی شد مبلغ را اشتباه واریز کرده و خواستار بازگرداندن آن به شماره کارت دیگری شد، بدون بررسی درخواست را نپذیرید. بازگرداندن وجه به حسابی غیر از حساب مبدأ می‌تواند مسیر انتقال پول را پیچیده‌تر کند. در این شرایط، از طریق بانک و مراجع ذی‌صلاح اقدام کنید.

۶. اطلاعات معامله را نگه دارید. پیام‌های ردوبدل‌شده، توافق قیمت، مشخصات کالا، اطلاعات پرداخت و رسید تحویل را حفظ کنید تا در صورت بروز اختلاف یا نیاز به پیگیری، مستندات کافی در اختیار داشته باشید.

اگر پول مشکوکی به حسابمان واریز شد چه کنیم؟

در صورت دریافت وجهی با منشأ نامشخص، از هرگونه اقدام عجولانه خودداری کنید. ابتدا جزئیات تراکنش را از طریق بانک بررسی کنید و درباره نحوه رسیدگی به آن راهنمایی بگیرید. از انتقال وجه به حساب دیگران یا برداشت و استفاده از مبلغی که منشأ آن مشخص نیست، خودداری کنید. در صورت بروز اختلاف یا شکایت شخص ثالث نیز حفظ مستندات معامله و همکاری با بانک و مراجع قانونی اهمیت دارد.

امنیت معامله فقط به دریافت پول محدود نمی‌شود

در خریدوفروش آنلاین، سرعت و اعتماد نباید جای بررسی‌های ضروری را بگیرند. همان‌طور که خریدار باید از اصالت کالا و اعتبار فروشنده اطمینان پیدا کند، فروشنده نیز باید درباره هویت پرداخت‌کننده و منشأ وجه دریافتی دقت داشته باشد. واریز شدن پول به حساب تنها بخشی از یک معامله امن است و بررسی اینکه وجه از حساب چه کسی آمده و آیا با توافق انجام‌شده مطابقت دارد، به همان اندازه اهمیت دارد. رعایت این نکات می‌تواند احتمال تبدیل شدن به واسطه ناخواسته در انتقال پول حاصل از کلاهبرداری را کاهش دهد.







