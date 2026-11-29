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بهاره افشاری عزادار شد + عکس
بهاره افشاری با انتشار یک عکس از درگذشت پدربزرگش خبر داد.
به گزارش تابناک، بهاره افشاری، بازیگر سینما و تلویزیون، در پست اینستاگرامی تصویری از خود در کنار پدربزرگش منتشر کرد که او را در بستر بیماری نشان میدهد. انتشار این عکس با واکنش و همدردی مخاطبان این بازیگر همراه شده است.
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