

به گزارش تابناک، بهاره افشاری، بازیگر سینما و تلویزیون، در پست اینستاگرامی تصویری از خود در کنار پدربزرگش منتشر کرد که او را در بستر بیماری نشان می‌دهد. انتشار این عکس با واکنش و همدردی مخاطبان این بازیگر همراه شده است.

