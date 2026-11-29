به گزارش تابناک،در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای که در مرکز بسیج رسانه ملی برگزار شد، اعلام کرد: صنعت هسته‌ای ما کاملا در آژانس ثبت شده و تحت نظارت پیوسته آژانس است.

وی افزود: آنچه القا می‌کنند که ایران تاسیسات هسته‌ای خود را زیر زمین پنهان می‌کنند، صحت ندارد بلکه به علت تهاجمی است که در ۳۰ سال گذشته به اشکال مختلف با هدایت جریان اسرائیلی - آمریکایی بر سر صنعت هسته‌ای ایران آورده‌اند.

اسلامی گفت: بنابراین تا زمانی که آژانس، حملات نظامی را علیه تاسیسات هسته‌ای ایران محکوم نکند نمی‌تواند مطالبه گر بازرسی از مراکز هسته‌ای، تحت تهدید و تهاجم بازرسی کند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

