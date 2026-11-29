نشست علنی امروز یکشنبه ۸ آذر ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، رأس ساعت ۸ و ۵۷ دقیقه صبح به صورت مجازی برگزارشد.