تازه‌ترین آمار رسمی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۴ هزار نفر در این کشور بر اثر جراحات ناشی از سلاح گرم جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که خودکشی، قتل، حوادث تصادفی و مرگ‌های مرتبط با مداخله نیروهای انتظامی را در بر می‌گیرد. در کنار این آمار، گزارش‌های رصدی سال ۲۰۲۵ از هزاران حادثه مسلحانه در درگیری‌های روزمره، خشونت میان شرکای عاطفی و تیراندازی‌های پلیس حکایت دارد.

به گزارش تابناک، بر اساس داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) ، در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۴۴ هزار و ۴۴۷ نفر در این کشور بر اثر سلاح گرم جان باختند. این رقم نشان می‌دهد مرگ ناشی از سلاح گرم همچنان یکی از مسائل جدی سلامت عمومی و امنیت اجتماعی در ایالات متحده است.

بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج که قتل و تیراندازی‌های جنایی را مهم‌ترین عامل تلفات سلاح گرم می‌داند، بزرگ‌ترین سهم مرگ‌ها به خودکشی اختصاص دارد.

از مجموع قربانیان، ۲۷ هزار و ۵۹۳ نفر با سلاح گرم خودکشی کرده‌اند؛ رقمی که حدود ۶۲ درصد کل مرگ‌های ناشی از سلاح گرم را تشکیل می‌دهد. در همین سال، مجموع خودکشی‌ها در آمریکا ۴۸ هزار و ۸۲۴ مورد بوده است.

همچنین ۱۵ هزار و ۳۶۴ نفر در قتل‌های انجام‌شده با سلاح گرم جان باخته‌اند. این رقم از مجموع ۲۰ هزار و ۱۶۲ قتل ثبت‌شده در آمریکا در سال ۲۰۲۴ به دست آمده و نشان می‌دهد حدود ۷۶ درصد قتل‌ها با استفاده از سلاح گرم انجام شده است.

خشونت در روابط عاطفی؛ هزاران حادثه مسلحانه

ابعاد خشونت مسلحانه تنها به قتل‌های خیابانی و جرائم سازمان‌یافته محدود نمی‌شود و خانه و روابط عاطفی نیز از کانون‌های وقوع این حوادث هستند. بر اساس گزارش سالانه EveryShot متعلق به مؤسسه Everytown Support Fund ، در سال ۲۰۲۵، دو هزار و ۴۶۹ حادثه مرتبط با خشونت میان شرکای عاطفی در آمریکا ثبت شده که یک هزار و ۷۵۴ کشته بر جای گذاشته است.

این آمار نشان می‌دهد دسترسی به سلاح گرم می‌تواند پیامد درگیری‌های شخصی و خانوادگی را به‌شدت مرگبار کند.

قتل در خانواده؛ خشونتی فراتر از درگیری‌های خیابانی

گزارش‌های آماری مربوط به قتل در آمریکا، ابعاد دیگری از خشونت در محیط خانواده را نیز آشکار می‌کند. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳ مرکز ملی آمار خشونت‌های مرگبار آمریکا، در ۴۹۱ مورد، مقتول فرزند فرد مظنون به قتل بوده و در ۴۶۹ مورد نیز مقتول، والد فرد مظنون بوده است.

درگیری‌های روزمره؛ هزاران کشته در حوادث مسلحانه

یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش EveryShot ، آمار درگیری‌هایی است که به تیراندازی منجر شده‌اند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۲ هزار و ۶۷۲ حادثه در دسته درگیری‌های تشدیدشده ثبت شده که چهار هزار و ۳۷۹ کشته و هفت هزار و ۱۴۶ مجروح بر جای گذاشته است.

همچنین ۸۸۳ حادثه مرتبط با خشم هنگام رانندگی ثبت شده که ۱۱۴ نفر در جریان آنها جان خود را از دست داده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد خشونت مسلحانه در آمریکا تنها در قالب حملات برنامه‌ریزی‌شده یا جرائم سنگین بروز نمی‌کند و اختلافات روزمره نیز در مواردی به حوادث مرگبار تبدیل می‌شوند.

تیراندازی پلیس؛ بیش از هزار کشته در آمار رصدی سال ۲۰۲۵

موضوع تیراندازی مأموران پلیس نیز یکی دیگر از بخش‌های بحث‌برانگیز آمار خشونت مسلحانه در آمریکا است. بر اساس گزارش EveryShot ، در سال ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۵۴۸ حادثه تیراندازی توسط مأموران پلیس ثبت شده که یک هزار و ۴۰۷ کشته بر جای گذاشته است.

این رقم مربوط به پایگاه رصدی EveryShot است که حوادث را از طریق گزارش‌های عمومی و رسانه‌ای ثبت می‌کند و نباید با آمار رسمی مرگ‌ومیر CDC یکسان تلقی شود. در آمار رسمی CDC برای سال ۲۰۲۴ نیز ۶۳۶ مورد مرگ با سلاح گرم در طبقه‌بندی «مداخله قانونی» ثبت شده است؛ طبقه‌ای که تمام موارد تیراندازی پلیس را الزاماً پوشش نمی‌دهد.

شلیک‌های تصادفی؛ مرگ‌هایی که قابل پیشگیری‌اند

در کنار قتل و خودکشی، حوادث ناشی از شلیک تصادفی نیز هر سال جان صدها نفر را در آمریکا می‌گیرد. بر اساس آمار CDC ، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۴۵۰ نفر بر اثر شلیک تصادفی سلاح گرم جان باختند. همچنین علت یا قصد شلیک در ۴۰۴ مورد از مرگ‌های ناشی از سلاح گرم نامشخص ثبت شده است.

این دسته از حوادث بار دیگر مسئله نگهداری ایمن سلاح، آموزش استفاده از آن و دسترسی کودکان و نوجوانان به اسلحه را به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌کند.

مدارس آمریکا؛ استمرار نگرانی از تیراندازی در محیط آموزشی

تیراندازی در مدارس نیز از جمله نگرانی‌های مستمر جامعه آمریکا است؛ هرچند ارائه یک میانگین سالانه بدون تعریف دقیق حادثه می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

بر اساس گزارش دفتر پاسخگویی دولت آمریکا (GAO) ، در فاصله سال‌های تحصیلی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، تعداد ۳۱۸ حادثه تیراندازی در مدارس ابتدایی و متوسطه ثبت شده است. این حوادث در مجموع ۱۶۶ کشته، با احتساب تیراندازان، و ۳۳۰ مجروح بر جای گذاشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد تیراندازی در محیط‌های آموزشی مسئله‌ای محدود به چند حادثه مشهور و استثنایی نیست و در طول یک دهه صدها بار تکرار شده است.

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مسئله سلاح گرم؛ فراتر از آمار قتل و جرم

مجموع این داده‌ها تصویری چندوجهی از مسئله سلاح گرم در آمریکا ارائه می‌دهد؛ مسئله‌ای که از خودکشی و قتل گرفته تا خشونت خانوادگی، درگیری‌های خیابانی، خشم هنگام رانندگی، حوادث تصادفی و تیراندازی پلیس را در بر می‌گیرد.

در نهایت، مسئله دسترسی به سلاح گرم در آمریکا تنها یک موضوع امنیتی نیست، بلکه با سلامت روان، خشونت اجتماعی، امنیت خانواده و احساس امنیت شهروندان نیز پیوند خورده است.