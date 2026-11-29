هوای کلان‌شهر اصفهان امروز، یکشنبه ۸ آذرماه، با میانگین شاخص ۱۵۴ در وضعیت قرمز و «ناسالم برای عموم» قرار گرفت و بیشتر ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا نیز شرایط ناسالم برای عموم را ثبت کردند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه فعال پایش کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفیت هوای اصفهان منتهی به ساعت ۱۰ صبح امروز به ۱۵۴ AQI رسیده است که نشان‌دهنده قرار گرفتن هوای این کلان‌شهر در محدوده «ناسالم برای عموم» است.

در این میان، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۸۶، خیابان انقلاب با ۱۷۳، کردآباد با ۱۷۰، خیابان فرشادی با ۱۶۸، احمدآباد با ۱۶۳، خیابان پروین اعتصامی با ۱۶۱، ملک‌شهر با ۱۶۰، خیابان ۲۵ آبان با ۱۵۹ و خیابان فیض با ۱۵۸ ثبت شده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان و خیابان کاوه هر کدام ۱۵۷، رهنان ۱۵۶، دانشگاه صنعتی ۱۵۳، سپاهان‌شهر ۱۵۲، شهرک منتظری ۱۵۲ و ولدان ۱۵۳ بوده است که همگی در محدوده «ناسالم برای عموم» قرار دارند.

در مقابل، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه پارک زمزم ۱۱۰، زینبیه ۱۲۷، محور شرق اصفهان ۱۱۴ و میرزا طاهر ۱۴۹ ثبت شده که این ایستگاه‌ها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارند.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، عدد صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» ، ۱۵۱ تا ۲۰۰ وضعیت «ناسالم برای عموم» ، ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و ۳۰۱ تا ۵۰۰ وضعیت «خطرناک» است.

هشدار درباره تداوم آلودگی هوای اصفهان تا فردا

اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که تا فردا، دوشنبه ۹ آذرماه، به دلیل استمرار سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، این شرایط در مناطق مرکزی و صنعتی استان، به‌ویژه کلان‌شهر اصفهان، ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از شامگاه فردا یک سامانه بارشی از سمت غرب و جنوب استان فعال می‌شود و فعالیت آن تا روز پنجشنبه به تناوب مناطق مختلف استان اصفهان را در بر خواهد گرفت.

شاخص آلودگی هوا به‌طور معمول بر اساس پنج آلاینده شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O ۳) ، دی‌اکسید نیتروژن (NO ۲) ، دی‌اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه‌گیری و در ایستگاه‌های پایش هوا ثبت می‌شود.

با توجه به قرار گرفتن میانگین شاخص هوای اصفهان در محدوده قرمز و «ناسالم برای عموم» ، توصیه می‌شود شهروندان از انجام فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، حضور خود در فضای باز را تا حد امکان کاهش دهند.



