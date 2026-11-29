رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع اصلاح ساختار وزارت اطلاعات با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شده است، گفت: درخواست ما از دولت این بود که در این زمینه لایحه ارائه کند، اما با توجه به تأخیر در ارائه لایحه و شرایط امنیتی کشور، کمیسیون مأموریت یافت با همکاری نمایندگان مجلس و هماهنگی مسئولان وزارت اطلاعات، موضوع را پیگیری کند.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۸ آذر) مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات در پاسخ به اظهارات نماینده دولت مبنی بر اینکه دولت پیشنهاددهنده اولیه این موضوع نبوده است، بیان کرد: برای اطلاع همکاران عزیز باید بگویم که اصل این موضوع با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شده است.

تأخیر دولت در ارائه لایحه، کمیسیون را مأمور پیگیری کرد

وی در ادامه اظهار کرد: درخواست ما از دولت این بود که در این زمینه لایحه ارائه کند، اما ارائه لایحه با تأخیر مواجه شد و این موضوع نیز در شرایط امنیتی کشور اتفاق افتاد؛ بنابراین کمیسیون مأموریت پیدا کرد با همکاری همکارانمان در مجلس و هماهنگی دوستان در وزارت اطلاعات، این موضوع را دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزارشده برای بررسی این موضوع گفت: شخصاً بیش از هشت ساعت به‌طور خاص با مدیران و سرپرست وزارتخانه جلسه داشتم و تلاش کردیم تمام نظراتی را که امکان اعمال آن در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقلاب وجود داشت، در این موضوع لحاظ کنیم.

اگر دولت لایحه ارائه می‌کرد، حتماً بهتر بود

قالیباف تأکید کرد: به‌صراحت و روشن عرض می‌کنم که اگر لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد، حتماً بهتر بود، اما به هر حال با توجه به تأخیری که اتفاق افتاد و شرایطی که کشور با آن مواجه است، این موضوع در مجلس پیگیری شد.

وی در پایان با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای توضیح درباره روند شکل‌گیری این طرح خاطرنشان کرد: این توضیحات را برای روشن شدن موضوع در افکار عمومی و اطلاع همکاران بیان کردم و امیدوارم عزیزان به این نکات توجه داشته باشند.

منبع: ایسنا



