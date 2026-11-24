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ویدیوی بامزه مجرم حمید رسایی برای اصرار به رفتارش
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حمید رسایی مجرمی که در مرخصی به سر میبرد، با اصرار بر آنکه از قالیباف رئیس مجلس عذرخواهی نکرده و اینکه «الان هم طبق روال و قراری که با دستگاه قضایی داشتم، ادامه مسیر را اقدام میکنم» تلویحاً اعلام آمادگی کرد تا برای تداوم حبس به زندان بازگردد. این ویدیو که در بخشی از او میگوید شبها در زندان برای قالیباف دعا میکرده و حرفهای بامزه دیگری نیز میزند را در تابناک میبینید.
نظرات بینندگان
در زندان هتل گونه غذای مفت میخورد و کارش را هم ادامه میدهد عجب ندامتگاهی اگر حای خالی دارند ماهم برویم
این افراد زیان و خسارت محض برای کشور هستند. افرادی به شدت خودخواه، خود حقیقت پندار، لجوج، یک دنده، نصیحت ناپذیر، تندرو وعامل تشتت و تفرقه هستند
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