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حمید رسایی مجرمی که در مرخصی به سر می‌برد، با اصرار بر آنکه از قالیباف رئیس مجلس عذرخواهی نکرده و اینکه «الان هم طبق روال و قراری که با دستگاه قضایی داشتم، ادامه مسیر را اقدام می‌کنم» تلویحاً اعلام آمادگی کرد تا برای تداوم حبس به زندان بازگردد. این ویدیو که در بخشی از او می‌گوید شب‌ها در زندان برای قالیباف دعا می‌کرده و حرف‌های بامزه دیگری نیز می‌زند را در تابناک می‌بینید.