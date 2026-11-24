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فاش شدن علت جان باختن غلامرضا نیکخواه
برادر کوچکتر زندهیاد رضا نیکخواه درباره روند جان باختن این هنرمند گفت: «رضا برادر بزرگترم بود و از تهران برای شرکت در مراسم برادر دیگرم به شیراز آمده بود. روزی که به خانه برادر بزرگترم رفتیم، او چیزی نمیخورد و حال مساعدی نداشت؛ دیدن صحنه آن مراسم، حالش را بدتر کرد. پس از آن بیرون آمدیم و خداحافظی کردیم و زیاد نماندیم. حس کردم حالش خوب نیست و خواستم جای دیگری سر بزنیم، اما گفت نه، ماشین را همینجا بیاور. پرسیدم برای چه؟ گفت بیاور تا زود سوار شویم و به خانه برویم. گفتم میخواهیم جای دیگری برویم، اما نپذیرفت و گفت مستقیم به خانه برویم. به خانه رفتیم و دیدم کمی سرش گیج میرود. برادر دیگرم همراهمان بود؛ فوراً با اورژانس تماس گرفتیم. حدود یک ربع طول کشید تا اورژانس برسد. یک ساعت و نیم قلب او کار میکرد و مانیتور نیز ضربان را نشان میداد، اما هر کاری کردند نتوانستند او را برگردانند. در حیاط منزل، چهار نفر به همراه یک پزشک او را احیا میکردند و نزدیک به یک ساعت و نیم قلب او را ماساژ دادند، اما تلاششان نتیجه نداد و گفتند دیگر کاری نمیتوانیم بکنیم و وسایلشان را جمع کردند و رفتند. متأسفانه او همان غروب پیش از مراسم تشییع برادر دیگرم از دنیا رفت.»
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