کپی پیوندچاپ25 دیدگاه222069 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم نبض خبرآخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت تعداد بازدید: ۵۹۴۳۶ تعداد بازدید: ۵۹۴۳۶ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203813 | 222069 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۶:۳۳ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت که در مراسم تشییع اکبر عبدی ثبت شد را میبینید. غلامرضا نیکخواه امروز در سن ۷۸سالگی بر اثر سکته درگذشت. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203813/ گزارش خطا پسندها: 2 اشتراک گذاری برچسبها:نبض خبرنیکخواهغلامرضا نیکخواهقبل مطالب مرتبطآخرین خندههای تلویزیون؛ چرا دیگر بازیگرانی مثل غلامرضا نیکخواه نداریم؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲از تئاتر بوشهر تا «مرد هزارچهره» و «جوکر» ؛ روایت زندگی و کارنامه غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ویدیویی که پس از فوت غلامرضا نیکخواه وایرال شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲غلامرضا نیکخواه درگذشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴سکانسهایی از فیلم جزایر قناریتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸سکانسهایی از فیلم قیفتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴سکانسهایی از فیلم دور زدن ممنوعتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱سکانسهایی از فیلم سینمایی هتلتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۷اهالی سینما در جشنی در روز ملی سینماتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۲۵ در انتظار بررسی:۱ غیرقابل انتشار:۵ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۳:۱۲ +۲ −۰ پاسخ روحشون شاد قلبم شکست Neda khazemi ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۵ +۳ −۰ پاسخ چقدر غلامرضانیکخواه رو دوسش داشتم.....عاشقش بودیم وبهترین بازیگریکه جایگزین نداره......حیف حیف حیف.....اتیش گرفتم.....خدابیامرزتت بزرگمردکه کلی خنده بلبمون اوردی....خیلی ناراحت شدم مجید ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۲:۰۱ +۰ −۰ پاسخ البته این آخرین گریه ایشون نیست آخرین گریه روز تشیع برادرشون بوده ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۹ +۲ −۰ پاسخ فق! افسوس افسوس افسوس ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۳۷ +۳ −۰ پاسخ هنرپیشه های غیر قابل جایگزینی را از دست دادیم.... مشکل این هست توی این همه سال جایگزینشان را پیدا نکردیم... حیف حیف.... مردمی و شریف هر دو .... حیف شد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۱۷ +۴ −۰ پاسخ آره پائیزاومده فصل کوچ فصل برگ ریزون فصل ریزش تسلیت میگم به خانوادهی محترمشان و دوستان وهمکارانشان حیف شد خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی 💐💐💐😔😪😭🖤🖤🖤🍂🌾🍁🌻🌼🥀🍃 ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۹:۵۵ +۷ −۰ پاسخ روحش شاد خیلی متاثر شدم واقعا بعضیها جایگزین ندارن . خاطرات خیلی خوبی واسمون رقم زد . ان شاالله خدا رحمتش کنه . ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۹:۲۳ +۱۱ −۰ پاسخ بهترین سعادت یک نفر این است که بعد از مرگ از او به نیکی یاد شود وبرایش آرزوی آرامش کنند روحش شاد نادیا ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۵۶ +۱۰ −۱ پاسخ عمو رضاتو هم رفتی پیش عمو اکبر عزیزمون😭🖤🖤🥀🥀روحتون شاد چقد بازیگریتون رو دوسداشتمجاتون همیشع تو قلبمونهباورش واسم خیلی سخته ک بینمون نیستینو دیگه فیلم جدید ازتون نمیبینیم😭😭 نادیا ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۵۱ +۸ −۰ پاسخ ای وایی قلبم ب درد اومد 😭😭باورم نمیشع ک فوت شدهروحش شاد و یادش گرامی😭🥀🖤خدا بخونواده محترمش صبر بدع🤲 ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۴۲ +۸ −۰ پاسخ بازیگر قابلی بود خیلی قابل احترام هست و خواهد بود روحشون قرین رحمت الهی سحر ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۴۰ +۷ −۰ پاسخ دوباره عزیزی دیگر را از دست دادین خدا رحمتت کند آقای نیکخواه حیف حیف حیف دیگه نداریمت... ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۱۶ +۷ −۰ پاسخ واقعا هنرمند بزرگی رو از دست دادیم خدا به خانوادش و استاد مهران مدیری صبر بده.. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۶:۱۲ +۷ −۰ پاسخ با سلام. التماس دعای فراوان برای آمرزش این مرد پاک را از همه هموطنان عزیزم خواستارم.روحش شاد . الهام ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۲:۵۵ +۵ −۰ پاسخ روحش شاد واقعا بازیگر خوبی بود خیلی ناراحت شدم آرتین ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۱:۳۹ +۱۴ −۰ پاسخ روحش شاد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۱:۳۸ +۱۶ −۰ پاسخ روحش شاد Mahtab ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۳:۲۹ +۱۴ −۱ پاسخ وای خدا$الان دیدم $باورم نمیشه بخدا$چقدربازی ای مرددوس داشتم$خداوندصبربه خانواده اش بده$عاشق دخترش بود$مامانم درغم خودشریک بدانید$مهتاب ازابادان ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۲:۲۹ +۱۵ −۰ پاسخ خداوند رحمت کنه واقعا بازی ایشان را دوست داشتم یاس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۲:۲۹ +۱۱ −۰ پاسخ یهو از اتاق اومدم بیرون گفتن غلامرضا هم مرده یعنی انقدر حالم گرفت😥😢 دیدگاههای بیشتر دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
روحشون شاد قلبم شکست
چقدر غلامرضانیکخواه رو دوسش داشتم.....عاشقش بودیم وبهترین بازیگریکه جایگزین نداره......حیف حیف حیف.....اتیش گرفتم.....خدابیامرزتت بزرگمردکه کلی خنده بلبمون اوردی....خیلی ناراحت شدم
البته این آخرین گریه ایشون نیست آخرین گریه روز تشیع برادرشون بوده
فق! افسوس افسوس افسوس
هنرپیشه های غیر قابل جایگزینی را از دست دادیم.... مشکل این هست توی این همه سال جایگزینشان را پیدا نکردیم... حیف حیف.... مردمی و شریف هر دو .... حیف شد
آره پائیزاومده فصل کوچ فصل برگ ریزون فصل ریزش تسلیت میگم به خانوادهی محترمشان و دوستان وهمکارانشان حیف شد خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی 💐💐💐😔😪😭🖤🖤🖤🍂🌾🍁🌻🌼🥀🍃
روحش شاد خیلی متاثر شدم واقعا بعضیها جایگزین ندارن . خاطرات خیلی خوبی واسمون رقم زد . ان شاالله خدا رحمتش کنه .
بهترین سعادت یک نفر این است که بعد از مرگ از او به نیکی یاد شود وبرایش آرزوی آرامش کنند روحش شاد
عمو رضا
تو هم رفتی پیش عمو اکبر عزیزمون😭🖤🖤🥀🥀روحتون شاد
چقد بازیگریتون رو دوسداشتم
جاتون همیشع تو قلبمونه
باورش واسم خیلی سخته ک بینمون نیستین
و دیگه فیلم جدید ازتون نمیبینیم😭😭
ای وایی قلبم ب درد اومد 😭😭باورم نمیشع ک فوت شده
روحش شاد و یادش گرامی😭🥀🖤
خدا بخونواده محترمش صبر بدع🤲
بازیگر قابلی بود خیلی قابل احترام هست و خواهد بود روحشون قرین رحمت الهی
دوباره عزیزی دیگر را از دست دادین خدا رحمتت کند آقای نیکخواه حیف حیف حیف دیگه نداریمت...
واقعا هنرمند بزرگی رو از دست دادیم خدا به خانوادش و استاد مهران مدیری صبر بده..
با سلام. التماس دعای فراوان برای آمرزش این مرد پاک را از همه هموطنان عزیزم خواستارم.روحش شاد .
روحش شاد واقعا بازیگر خوبی بود خیلی ناراحت شدم
روحش شاد
روحش شاد
وای خدا$الان دیدم $باورم نمیشه بخدا$چقدربازی ای مرددوس داشتم$خداوندصبربه خانواده اش بده$عاشق دخترش بود$مامانم درغم خودشریک بدانید$مهتاب ازابادان
خداوند رحمت کنه واقعا بازی ایشان را دوست داشتم
یهو از اتاق اومدم بیرون گفتن غلامرضا هم مرده یعنی انقدر حالم گرفت😥😢
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.