سفر مهمی که غلامرضا نیکخواه نتوانست انجام دهد روایتی متفاوت از سفر مهمی که غلامرضا نیکخواه بازیگر سینما و تلویزیون نتوانست انجام دهد را می‌ب…

آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت

آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت که در مراسم تشییع اکبر عبدی ثبت شد را می‌بینید. غلامرضا …