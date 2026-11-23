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نبض خبر
آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت
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آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت که در مراسم تشییع اکبر عبدی ثبت شد را میبینید. غلامرضا نیکخواه امروز در سن ۷۸سالگی بر اثر سکته درگذشت.
نبض خبر
آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوت که در مراسم تشییع اکبر عبدی ثبت شد را میبینید. غلامرضا نیکخواه امروز در سن ۷۸سالگی بر اثر سکته درگذشت.
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