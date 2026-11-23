بازیگری که با تیپ سازی های طنز ، قریب به چهل سال یکی از ستارگان آسمان طنز ایران بود ، از شدت ناراحتی در مراسم تشییع برادرش در شیراز ،درگذشت ،این شاید غیرمنتظره ترین حالت مرگ یک بازیگر طنر باشد، مرگ بر اثر غم!

به گزارش تابناک، غلامرضا نیکخواه از آن بازیگرانی نبود که برای دیده شدن به نقش‌های اصلی احتیاج داشته باشند. گاهی چند دقیقه حضورش در یک سریال کافی بود تا صحنه‌ای معمولی به خاطره‌ای ماندگار تبدیل شود. صورت جدی، نگاه متعجب، مکث‌های حساب‌شده و آن نوع بازی که انگار خودش هم از موقعیتی که در آن گرفتار شده تعجب می‌کند، به او ویژگی خاصی می‌داد. میتوانست خیلی راحت نقش پولدارها و قانلاق ها را به اصطلاخ دربیاورد!

حالا که خبر درگذشتش منتشر شده، مرور زندگی‌اش ، تصویر متفاوتی پیش روی ما می‌گذارد: مردی که علوم سیاسی خوانده بود، سابقه فعالیت اقتصادی داشت، برای تأمین معاش خانواده از بازیگری فاصله گرفته بود. شاید تلخ‌ترین جمله‌ای که از او به یادگار مانده، نه یک دیالوگ طنز، بلکه توصیفی ساده از واقعیت زندگی باشد: «زندگی با آدم شوخی ندارد.» حالا خود نیکخواه دوست داشتنی هم گرفتار سنگین ترین شوخی روزگار شده است: مرگ!

غلامرضا نیکخواه متولد اول فروردین ۱۳۲۷ در بوشهر بود. برخلاف بسیاری از بازیگران هم‌نسلش که مسیر ورودشان به دنیای هنر از تهران و محافل تئاتری پایتخت می‌گذشت، او فعالیت هنری را از بوشهر آغاز کرد. از سال ۱۳۴۵ در تئاتر فعالیت داشت، اما ورود جدی‌اش به تلویزیون سال‌ها بعد اتفاق افتاد. در این فاصله، زندگی او فقط در سالن‌های نمایش و پشت صحنه تئاتر نگذشت. تحصیلات علوم سیاسی، فعالیت بازرگانی و تجربه کار در حوزه‌های اقتصادی، بخش‌هایی از زندگی مردی بود که بعدها مردم او را بیشتر با نقش‌های کمدی شناختند، در واقع نیکخواه بخشی از تیپ سازی های هنری و طنز خود را از همین بسترها آموخت، از مردم و جامعه! هرچند هرگز سودای کارگردانی نداشت و به درویشی در عرصه بازیگری اکتفا کرد!

مردی که برای تأمین زندگی از بازیگری فاصله گرفت

یکی از مهم‌ترین روایت‌های شخصی نیکخواه، خاطره‌ای است که درباره حضورش در برنامه نوروز ۱۳۷۲ تعریف کرده است. او گفته بود برای دو ماه فعالیت در این برنامه، مجموعاً ۲۰ هزار تومان دستمزد گرفته است. درآمدی که برای تأمین مخارج زندگی کافی نبود و او را وادار کرد دوباره به کار بازرگانی برگردد.

در این روایت، نکته مهم فقط رقم دستمزد نیست؛ مسئله تصمیمی است که یک بازیگر در برابر آن قرار می‌گیرد. نیکخواه می‌توانست به امید پیشنهادهای بعدی در تلویزیون بماند، اما زندگی خانوادگی و ضرورت تأمین معاش اجازه چنین ریسکی را نمی‌داد. خودش در پاسخ به این پرسش که آیا نگران فراموش شدن از سوی مخاطبان نبوده، جمله‌ای گفت که حالا بیش از گذشته در ذهن می‌ماند: «زندگی با آدم شوخی ندارد.»

این جمله شاید دقیق‌ترین کلید برای فهم بخشی از شخصیت او باشد. نیکخواه از آن هنرمندانی نبود که مشکلات اقتصادی را پشت روایت‌های رمانتیک از عشق به هنر پنهان کنند. می‌دانست علاقه به بازیگری به‌تنهایی اجاره خانه و هزینه زندگی را تأمین نمی‌کند. به همین دلیل، زمانی که کار هنری درآمد کافی نداشت، به سراغ شغلی رفت که امکان اداره زندگی را فراهم می‌کرد.

از انتقاد به تلویزیون تا نگرانی درباره خنداندن مردم

در معدود مصاحبه‌های نیکخواه ، یک موضوع بیش از بقیه تکرار می‌شود: فاصله گرفتن تلویزیون از مخاطب. او در گفت‌وگویی در آذر ۱۴۰۰، از افزایش محدودیت‌ها و سانسورها انتقاد کرد و گفت: «هرچه جلوتر می‌رویم فشارها و سانسورها بیشتر می‌شود.» نیکخواه تلویزیون را رسانه‌ای بیگانه نمی‌دانست که از بیرون درباره‌اش قضاوت کند. خودش در آن کار کرده بود، دوره‌های مختلفش را دیده بود و می‌دانست طنز برای زنده ماندن به امکان مشاهده، بیان و نقد نیاز دارد.

او همچنین از ضرورت آزادی عمل بیشتر برای زنان در تولیدات تلویزیونی سخن گفته بود. در نگاه او، محدودیت‌های فزاینده نه‌تنها دست بازیگر را می‌بندد، بلکه به تدریج امکان خلق موقعیت‌های باورپذیر را نیز از نویسنده و کارگردان می‌گیرد.

این انتقادها را باید در کنار علاقه‌اش به تلویزیون خواند. او با وجود گلایه‌ها، همچنان از این رسانه به‌عنوان خانه حرفه‌ای خود یاد می‌کرد. این دو موضع متناقض نبودند. اتفاقاً کسی که سال‌ها در یک رسانه کار کرده و به آن تعلق خاطر دارد، ممکن است بیش از دیگران از تغییرات نامطلوبش ناراحت شود.

نیکخواه در گفت‌وگوهایش بارها از واکنش مردم به کارهایش یاد کرده بود. می‌گفت دیدن لبخند مخاطب برایش لذت‌بخش است. در مصاحبه‌ای با عنوان «لذتی بالاتر از دیدن خنده بر لب مخاطب نیست» ، برای او خنداندن مردم ظاهراً فقط یک وظیفه حرفه‌ای نبود. نوعی ارتباط شخصی با مخاطب بود؛ ارتباطی که در آن بازیگر نتیجه کارش را در چهره تماشاگر می‌دید. شاید به همین دلیل، در سال‌های پایانی فعالیتش نیز از حضور در برنامه‌هایی مانند «جوکر» استقبال کرد و برای آمادگی در آن، نسخه‌های خارجی برنامه‌های مشابه را همراه دخترش تماشا می‌کرد. جوکر شاید اوج هنرنمایی و طنزآفرینی نیکخواه بر صحنه بود، حاصل همه تجربیات قبلی!

او حتی در روایت‌هایش از پشت صحنه، به لحظه‌های خنده و معاشرت با همکاران توجه داشت. از جمله وقتی درباره همکاری با امین حیایی و مجید صالحی حرف می‌زد، از لحظاتی یاد می‌کرد که خنده امانش را بریده بود و مجبور شده بود فقط به گوشه ای برود تا بتواند آرام شود!

چرا تلویزیون دیگر مثل گذشته نمی‌خنداند؟

درگذشت نیکخواه فرصتی برای طرح پرسشی بزرگ‌تر است: سرنوشت طنز تلویزیونی ایران به کجا رسیده است؟

تلویزیون ایران زمانی یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید خاطره جمعی بود. «نوروز ۷۲» ، «پرواز ۵۷» ، «جنگ ۷۷» ، «ساعت خوش» ، «زیر آسمان شهر» ، «نقطه‌چین» ، «شب‌های برره» ، «مرد هزارچهره» و «بزنگاه» فقط مجموعه‌هایی برای پر کردن اوقات فراغت نبودند. شخصیت‌هایشان وارد گفت‌وگوی روزمره مردم می‌شدند، تکیه‌کلام‌هایشان در خانه و محل کار تکرار می‌شد و خانواده‌ها برای تماشای قسمت جدید آنها برنامه‌ریزی می‌کردند.

آنچه آن دوره را از وضعیت امروز متمایز می‌کند، صرفاً تعداد بازیگران مشهور یا کیفیت دوربین‌ها و امکانات تولید نیست. مسئله اصلی، رابطه طنز با زندگی واقعی مردم است.

طنز موفق، پیش از آنکه مجموعه‌ای از شوخی‌ها باشد، نوعی شناخت اجتماعی است. نویسنده باید بداند مردم از چه چیزی ناراحت‌اند، با چه تناقض‌هایی زندگی می‌کنند، چه رفتارهایی را در اداره، خیابان، خانواده و مناسبات اجتماعی تحمل می‌کنند و کدام بخش از زندگی روزمره‌شان ظرفیت تبدیل شدن به یک موقعیت خنده‌دار را دارد.

در سریال‌های موفق گذشته، شخصیت‌ها از دل همین زندگی بیرون می‌آمدند. آدم‌های معمولی بودند؛ با مشکلات مالی، جاه‌طلبی‌های کوچک، سوءتفاهم‌های خانوادگی، رقابت‌های اداری، حسادت‌ها و آرزوهای گاه مضحک. مخاطب آنها را می‌شناخت، چون نمونه‌هایشان را در اطراف خود دیده بود.

اما بخش مهمی از طنز تلویزیونی در سال‌های اخیر از این شناخت فاصله گرفته است. در بسیاری از تولیدات، شوخی به جای آنکه از دل شخصیت و موقعیت بیرون بیاید، به دیالوگ‌های از پیش طراحی‌شده و واکنش‌های اغراق‌آمیز محدود می‌شود. گاهی شخصیت‌ها نه برای پیش بردن داستان، بلکه صرفاً برای گفتن چند جمله خنده‌دار کنار هم قرار می‌گیرند. نتیجه، آثاری است که شاید در لحظه سرگرم‌کننده باشند، اما کمتر شخصیت یا موقعیتی در حافظه مخاطب باقی می‌گذارند.

البته نمی‌توان همه تولیدات تلویزیونی سال‌های اخیر را یکسان ارزیابی کرد. مجموعه‌هایی مانند «پایتخت» و «نون‌خ» نشان داده‌اند که هنوز امکان ساخت کمدی پرمخاطب و مبتنی بر شخصیت‌پردازی وجود دارد. برنامه «قندپهلو» نیز نمونه‌ای از ظرفیت طنز ادبی و کلامی است. اما مسئله این است که این نمونه‌ها به یک جریان پیوسته و قدرتمند تبدیل نشده‌اند.

یکی از مشکلات مهم، محدودیت در پرداختن به مسائل واقعی جامعه است. طنز زمانی می‌تواند نقش اجتماعی خود را ایفا کند که اجازه داشته باشد درباره تناقض‌ها حرف بزند؛ درباره فاصله میان ادعا و واقعیت، ناکارآمدی، مناسبات قدرت، مشکلات اقتصادی، رفتارهای اداری و حتی عادت‌های نادرست اجتماعی. اگر نویسنده مدام نگران باشد که کدام موضوع قابل طرح است و کدام شوخی ممکن است از چارچوب‌های رسمی عبور کند، طبیعی است که به سراغ موقعیت‌های کم‌خطرتر برود.

این محدودیت فقط به حذف چند شوخی یا تغییر یک دیالوگ ختم نمی‌شود؛ به تدریج بر ساختمان داستان اثر می‌گذارد. شخصیت‌ها محافظه‌کارتر می‌شوند، تعارض‌ها سطحی می‌مانند و طنز به جای آنکه از دل زندگی بیرون بیاید، به مجموعه‌ای از رفتارهای تکراری تبدیل می‌شود.

از طرف دیگر، شبکه نمایش خانگی نیز نتوانسته به‌طور کامل جای خالی طنز تلویزیونی را پر کند. آزادی عمل بیشتر، بودجه‌های بالاتر و حضور چهره‌های مشهور لزوماً به تولید کمدی ماندگار منجر نشده است. بخشی از برنامه‌های سرگرمی جدید بیش از آنکه بر طراحی موقعیت و ساخت شخصیت تکیه کنند، به حاشیه، شوخی‌های لحظه‌ای و قابلیت انتشار کلیپ در شبکه‌های اجتماعی وابسته شده‌اند.

نمونه‌هایی مانند «شفرونی» بحث درباره مرز میان طنز، شوخی بزرگسالانه و جلب توجه به هر قیمت را دوباره مطرح کرده‌اند. مسئله این نیست که طنز باید مؤدب، بی‌خطر و فاقد جسارت باشد؛ اتفاقاً طنز بدون جسارت، به‌سرعت بی‌خاصیت می‌شود. مسئله این است که جسارت باید در خدمت ایده باشد، نه اینکه خود به هدف نهایی برنامه تبدیل شود.

وایرال شدن یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی به معنای موفقیت یک اثر کمدی نیست. ممکن است یک جمله چند ساعت دست‌به‌دست شود، اما شخصیت گوینده و داستانی که آن جمله در آن شکل گرفته، هیچ اثری در ذهن مخاطب باقی نگذارد.

در واقع طنز امروز ایران با دو مسئله متفاوت روبه‌روست: تلویزیون گاهی آن‌قدر محتاط است که از پرداختن به بخش مهمی از واقعیت اجتماعی فاصله می‌گیرد؛ بخشی از نمایش خانگی نیز گاهی آن‌قدر درگیر جلب توجه و شکستن مرزها می‌شود که از ایده و شخصیت‌پردازی غافل می‌ماند. در هر دو وضعیت، چیزی که آسیب می‌بیند خود طنز است.

برای بازگشت کمدی تلویزیونی، صرفاً دعوت از چند بازیگر محبوب قدیمی یا ساخت فصل تازه‌ای از مجموعه‌های خاطره‌انگیز کافی نیست. طنز به نویسنده‌ای نیاز دارد که جامعه را بشناسد، به کارگردانی نیاز دارد که برای شخصیت‌ها جهان مستقل بسازد و به بازیگری نیاز دارد که بتواند از یک موقعیت ساده، رفتاری باورپذیر و خنده‌دار خلق کند. مهم‌تر از همه، باید به مخاطب اعتماد کرد؛ مخاطبی که قرار نیست فقط به شوخی‌های بی‌خطر بخندد، بلکه می‌خواهد خودش و زندگی‌اش را در آینه طنز ببیند.

شاید این همان چیزی بود که بازیگرانی مانند غلامرضا نیکخواه در سال‌های فعالیتشان تجربه کرده بودند. آنها از نسلی می‌آمدند که طنز را فقط در گفتن جمله‌های بامزه خلاصه نمی‌کرد. گاهی کافی بود بازیگر در موقعیتی نامناسب قرار بگیرد، چند لحظه سکوت کند، نگاهی به اطراف بیندازد و واکنشی نشان دهد که تماشاگر پیش از شنیدن هر دیالوگی بخندد.

آخرین شوخی با مردی که زندگی را جدی گرفته بود

جای خالی او فقط در میان همکارانش یا در تیتراژ سریال‌های قدیمی احساس نخواهد شد. بخشی از خاطره جمعی تلویزیون ایران نیز با رفتن او کم‌رنگ‌تر شد؛ خاطره دورانی که یک بازیگر می‌توانست با چند دقیقه حضور، بدون فریاد زدن و بدون اصرار به خنداندن، لبخند را به خانه‌ها ببرد.

شاید بهترین ادای احترام به او این باشد که تلویزیون ایران دوباره به همان پرسش ساده اما دشوار برگردد: چرا مردم باید به تماشای طنز ما بنشینند؟ نه به این دلیل که چند بازیگر محبوب در قاب هستند، بلکه چون در آن چیزی از زندگی خودشان می‌بینند؛ چیزی که گاهی تلخ است، گاهی خنده‌دار و اغلب هر دو با هم.