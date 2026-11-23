ورود دیجی‌کالا به بازار خودرو، با وجود ادعای حذف هزینه‌های جانبی و با چالش‌های بزرگ عدم تخصص و ریسک‌های مالی نوسانات ارزی روبروست که در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا این ویترین دیجیتال می‌تواند یک رویای غیرواقعی برای مشتری باشد.

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، ورود دیجی کالا به بازار خودرو در ظاهر، یک تجربه خرید ساده و سریع به نظر می‌رسد؛ اما در پشت این ویترین‌های براق و قیمت‌های شگفت‌انگیز حقیقت دیگری نهفته است . بنابراین وقتی یک پلتفرم آنلاین، از مرزهای تضاد بین خودروهای ارزان و لوکس عبور می‌کند و در عین حال، سکوت خود را در برابر مجوزهای قانونی حفظ می‌کند باید پرسید که آیا با یک تحول دیجیتال روبرو هستیم یا با یک بازارچه آنلاین که قصد دارد با وعده‌های بی‌ضمانت، مخاطبان را فریب دهد؟

دیجی‌کالا به تازگی از سرویس جدید خود با عنوان دیجی‌کالا خودرو رونمایی کرد؛ این پلتفرم خرید مستقیم خودروهای صفرکیلومتر و پلاک‌شده را در فضای آنلاین فراهم می‌کند که در کنار خودروهای پرتیراژ داخلی مانند پژو ۲۰۷ و ایران‌خودرو دنا پلاس شش‌سرعته مدل ۱۴۰۵ که حتی در قالب «پیشنهاد شگفت‌انگیز» عرضه شده است، خودروهای لوکس خارجی مانند مرسدس بنز کلاس A مدل ۲۰۲۵ را با برچسب قیمتی ۱۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان و تحویل ۵ روزه به فروش می‌رساند که البته مبلغ درج‌شده در صفحه هر محصول، قیمت نهایی خرید است و خریدار در جریان معامله با هزینه‌های جانبی پیش‌بینی‌نشده یا نوسانات لحظه‌ای بازار مواجه نمی‌شود.

اما گزینه «پیشنهاد شگفت‌انگیز» دیجی کالا که ازیکسو برای خودروهای داخلی و از سویی دیگر برای مرسدس بنز ۱۸ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده است که بیش از همه تضاد عدم تمرکز بر یک بازار هدف مشخص را نشان می‌دهد. البته در بخش موتورسیکلت و هم خرید اقساطی هم برچسب «به‌زودی» زده شده است که عدم آمادگی زیرساختی و یا هیجان کاذب بازار را به نمایش می‌گذارد.

ادعای قیمت نهایی؛ رویای مشتری یا ریسک فروشنده؟

اما ادعای دیجی کالا که خریدار با« هزینه‌های جانبی مواجه نمی‌شود» آن همدر بازاری که قیمت‌ها هر ساعت تغییر می‌کنند و هزینه‌های قانونی انتقال سند و مالیات، متغیر است و تضمین «قیمت نهایی» یا ریسک مالی بزرگی برای شرکت است و یا یک وعده غیرواقعی برای مشتری است و بهتر است این پلتفرم توضیح دهد که قرار است چگونه در برابر نوسانات ارزی به‌ویژه برای خودروهای وارداتی قیمت را برای خریدارثابت نگه دارد؟

مجوزها کجا هستند؟

مساله مهم دیگر، سکوت مطلق در مورد مجوزهای قانونی است درحالی که فروش خودرو و به‌ویژه خودروهای وارداتی لوکس، تحت نظارت وزارت صمت و قوانین گمرکی است؛ بنابراین لازم است هر پلتفرمی که خودروی وارداتی می‌فروشد، یا واردکننده رسمی باشد یا کارگزار مجاز که به نظر می‌رسد دیجی کالا جزء هیچ کدام از این دو دسته نیست و همین مساله زنگ خطر را برای خریداران به صدا درمی آورد.

مساله مهم دیگراینکه آیا این پلتفرم آنلاین تخصص در فروش خودرودارد؟ تخصص در این زمینه یعنی داشتن شبکه تأمین مطمئن، توانایی خدمات پس از فروش و تسلط بر قوانین گمرکی و مالیاتی که وقتی یک اپلیکیشن از ۲۰۷ تا بنز A-Class را هم‌زمان می‌فروشد، بیشتر شبیه به یک دلال دیجیتال یا بازارچه آنلاین است تا متخصص خودرو.

بهتر است شفافیت در مورد مجوزها، منبع تأمین خودروها و ضمانت‌های قیمت داده شود و تا زمانی که وعده‌های «به‌زودی» به «واقعیت» تبدیل نشوند و مجوزهای وزارت صمت به طور شفاف اعلام نشود، مصرف‌کننده باید با احتیاط با این ویترین‌های دیجیتالی برخورد کند.