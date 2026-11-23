بیشتر آدامس‌ها از ترکیب یک پایه نامحلول در آب با شیرین‌کننده‌ها، نرم‌کننده‌ها و مواد طعم‌دهنده تولید می‌شوند که هرکدام وظیفه مشخصی بر عهده دارند.

به گزارش تابناک؛ چه چیزی باعث می‌شود آدامس تا این اندازه انعطاف‌پذیر و جویدنی باشد؟ شما آن را آن‌قدر می‌جوید تا طعمش از بین برود، اما بخش کشسان آن همچنان باقی می‌ماند.

بیشتر آدامس‌ها از ترکیب یک پایه نامحلول در آب با شیرین‌کننده‌ها، نرم‌کننده‌ها و مواد طعم‌دهنده تولید می‌شوند که هرکدام وظیفه مشخصی بر عهده دارند.

پایه آدامس؛ عامل اصلی ماندگاری و حالت کشسان

پایه آدامس را می‌توان اسکلت اصلی آن دانست که سایر مواد را کنار هم نگه می‌دارد. این ماده در بزاق دهان حل نمی‌شود و به همین دلیل، پس از از بین رفتن بخش زیادی از شیرینی و طعم آدامس، بافت جویدنی آن همچنان باقی می‌ماند. در گذشته، تولیدکنندگان از ماده‌ای طبیعی به نام چیکل استفاده می‌کردند که از لاتکس شیری‌رنگ درخت ساپودیلا به دست می‌آید.

امروزه پایه آدامس می‌تواند از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی ساخته شود. پلیمرها مولکول‌های بزرگی هستند که از واحدهای تکرارشونده تشکیل شده‌اند. پلی‌ایزوبوتیلن، نوعی لاستیک مصنوعی، و پلی‌وینیل استات از جمله موادی هستند که در این ترکیبات کاربرد دارند. الاستومرها نیز پلیمرهای لاستیکی و انعطاف‌پذیری هستند که به آدامس قابلیت کش آمدن و بازگشت به حالت اولیه را می‌دهند. نسبت ترکیب این مواد تعیین می‌کند که محصول نهایی برای جویدن معمولی مناسب باشد یا بتوان از آن حباب‌های بزرگ ساخت.

مواد دیگری نیز برای تنظیم ویژگی‌های پایه آدامس به ترکیب آن اضافه می‌شوند. رزین‌ها میزان سفتی و انسجام بافت را تنظیم می‌کنند. موم‌های خوراکی، نرم‌کننده‌ها و مواد انعطاف‌دهنده نیز به کنترل قابلیت شکل‌پذیری کمک می‌کنند. پرکننده‌های معدنی مانند کربنات کلسیم و تالک برای تنظیم بافت پایه آدامس کاربرد دارند.

گلیسیرین به حفظ رطوبت کمک می‌کند و امولسیفایرهایی مانند لسیتین باعث ترکیب بهتر مواد مختلف می‌شوند. ترکیبات پایه آدامس همچنین بر قابلیت تجزیه‌پذیری آن در محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند؛ زیرا بسیاری از پایه‌های مصنوعی رایج در برابر تجزیه طبیعی مقاومت زیادی دارند.

شیرین‌کننده‌ها و طعم‌دهنده‌ها؛ عامل ایجاد مزه آدامس

در آدامس‌های حاوی شکر، معمولا از ساکاروز یا همان قند معمولی به همراه موادی مانند شربت ذرت و دکستروز برای ایجاد شیرینی استفاده می‌شود. در مقابل، آدامس‌های بدون قند اغلب حاوی قندهای الکلی مانند سوربیتول، زایلیتول یا مالتیتول هستند.

با وجود نام این ترکیبات، قندهای الکلی از نظر ساختار شیمیایی با اتانول، یعنی الکل موجود در نوشیدنی‌های الکلی، تفاوت دارند. شیرین‌کننده‌های پرقدرتی مانند آسپارتام، آسه‌سولفام پتاسیم و سوکرالوز نیز می‌توانند با مقدار بسیار کم، شیرینی قابل‌توجهی به آدامس اضافه کنند.

در آدامس‌های نعنایی معمولا از روغن نعناع فلفلی یا نعناع سبز برای ایجاد طعم استفاده می‌شود. البته احساس خنکی دهان فقط به وجود نعناع وابسته نیست. برخی قندهای الکلی مانند زایلیتول هنگام حل شدن در بزاق، گرما جذب می‌کنند و همین فرایند احساس خنکی ایجاد خواهد کرد. رنگ‌های خوراکی نیز در صورت استفاده، تنها ظاهر آدامس را تغییر می‌دهند و نقشی در ایجاد بافت جویدنی آن ندارند.

تولید آدامس چگونه انجام می‌شود؟

فرایند تولید آدامس معمولا با گرم کردن پایه آن آغاز می‌شود تا نرم و آماده ترکیب با سایر مواد شود. سپس تولیدکنندگان شیرین‌کننده‌ها، طعم‌دهنده‌ها و دیگر ترکیبات را به آن اضافه می‌کنند و مخلوط به‌دست‌آمده را به شکل قطعات مختلف درمی‌آورند.

برای تولید آدامس‌های روکش‌دار و ترد، مرحله دیگری نیز لازم است. در این روش، لایه‌های نازکی از ترکیب شکر یا قندهای الکلی بارها روی سطح آدامس قرار می‌گیرند و پس از هر بار پوشش‌دهی خشک می‌شوند. با تکرار این فرایند، پوسته‌ای سخت و شکننده در اطراف بخش نرم آدامس شکل می‌گیرد. این روش تا حدی شبیه رنگ‌آمیزی چندلایه است، با این تفاوت که هر لایه خوراکی به تردتر شدن محصول کمک می‌کند.

پس از بلعیدن آدامس چه اتفاقی می‌افتد؟

برخلاف تصور رایج، اگر آدامس را قورت بدهید، سال‌ها در معده باقی نمی‌ماند. آنزیم‌های گوارشی انسان توانایی تجزیه پایه آدامس را ندارند، اما برای عبور مواد از دستگاه گوارش، تجزیه کامل آن‌ها ضروری نیست.

یک تکه آدامس که به‌طور اتفاقی بلعیده شده باشد، معمولا مسیر دستگاه گوارش را طی می‌کند و در نهایت همراه مدفوع از بدن خارج می‌شود. البته این موضوع به معنای مناسب بودن بلعیدن آدامس به‌عنوان یک عادت روزمره نیست.

آدامس از چه چیزی ساخته شده است؟

تا پیش از جنگ جهانی دوم، آدامس عمدتا از ماده‌ای به نام چیکل به همراه طعم‌دهنده‌ها تولید می‌شد. چیکل نوعی شیره لاتکس است که از درخت ساپودیلا، بومی آمریکای مرکزی، به دست می‌آید. به بیان ساده، چیکل نوعی لاستیک طبیعی محسوب می‌شود.

همان‌طور که کش‌های لاستیکی هنگام جویدن در دهان حل نمی‌شوند، چیکل نیز در بزاق از بین نمی‌رود. البته این ماده در مقایسه با کش لاستیکی نرم‌تر است و با افزایش دمای داخل دهان، انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا می‌کند. اگر چیکل را با یخ منجمد کنید، به‌شدت سفت خواهد شد؛ زیرا این ماده در محدوده دمایی نسبتا کوچکی میان حالت نرم و سخت تغییر وضعیت می‌دهد.

پس از جنگ جهانی دوم، شیمی‌دانان موفق شدند پایه‌های مصنوعی آدامس را تولید کنند و جایگزینی برای چیکل طبیعی بسازند. این پایه‌ها در اصل نوعی لاستیک مصنوعی هستند که ویژگی‌های حرارتی مشابه چیکل دارند.

در نهایت، پایه آدامس، چه طبیعی و چه مصنوعی، با شکر و سایر طعم‌دهنده‌ها ترکیب می‌شود تا محصول نهایی به دست آید. هنگام جویدن، این ساختار لاستیکی به‌تدریج مواد طعم‌دهنده را آزاد می‌کند و باعث می‌شود مزه آدامس در دهان احساس شود.