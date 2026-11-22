مسواک زدن با خمیر دندان حاوی فلوراید و تمیز کردن فاصله بین دندان‌ها همچنان پایه اصلی مراقبت از دهان هستند.این محلول فقط می‌تواند در شرایط خاص، نقش کمکی داشته باشد.

به گزارش تابناک؛ آب نمک یکی از ساده‌ترین محلول‌های خانگی برای شستشوی دهان است که می‌تواند به پاکسازی موقت محیط دهان، کاهش ناراحتی لثه و تسکین برخی زخم‌های سطحی کمک کند. با این حال، نباید آن را جایگزین دهانشویه‌های درمانی یا روش‌های اصلی بهداشت دهان و دندان دانست.

آب نمک چه تاثیری بر سلامت دهان دارد؟

شستشوی دهان با محلول آب نمک ولرم می‌تواند به خارج شدن باقی مانده مواد غذایی و تمیز ماندن محیط دهان کمک کند. این محلول همچنین در برخی افراد به کاهش موقت التهاب و ناراحتی ناشی از آفت یا تحریک بافت‌های دهان کمک می‌کند.

پس از کشیدن دندان نیز دندانپزشکان معمولا شستشوی ملایم با آب نمک را برای کمک به تمیز نگه داشتن محل جراحی توصیه می‌کنند؛ البته زمان شروع آن اهمیت دارد و معمولا باید دست کم ۲۴ ساعت از کشیدن دندان گذشته باشد تا لخته خون محل زخم آسیب نبیند.

برخلاف برخی ادعاهای رایج، شواهد کافی وجود ندارد که آب نمک بتواند همه باکتری‌های مضر دهان را از بین ببرد، پلاک دندانی را به طور قابل توجه کنترل کند یا از عفونت‌های تنفسی و کرونا پیشگیری کند. همچنین این محلول درمان قطعی بوی بد دهان، پوسیدگی یا بیماری لثه نیست.

روش تهیه محلول آب نمک

برای تهیه این محلول، نصف قاشق چای خوری نمک را در یک لیوان آب گرم حل کنید. مقداری از آن را حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه در دهان بچرخانید و سپس بیرون بریزید. از آب داغ استفاده نکنید و محلول را نبلعید.

چه کسانی باید احتیاط کنند؟

استفاده بیش از حد یا محلول‌های بسیار غلیظ ممکن است باعث تحریک و خشکی بافت‌های دهان شود. بنابراین شستشوی مکرر و طولانی مدت با آب نمک ضرورتی ندارد. اگر زخم دهان بیش از ۲ هفته باقی ماند، لثه‌ها به طور مداوم خونریزی کردند یا درد و تورم ادامه یافت، مراجعه به دندانپزشک ضروری است.

مسواک زدن با خمیر دندان حاوی فلوراید و تمیز کردن فاصله بین دندان‌ها همچنان پایه اصلی مراقبت از دهان هستند. آب نمک فقط می‌تواند در شرایط خاص، نقش کمکی داشته باشد.

این مطلب به منزله تشخیص پزشکی نیست و صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه شده است. در صورت تداوم مشکلات دهان و دندان با دندانپزشک مشورت کنید.

منبع: عصرایران



