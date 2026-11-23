حکم شلاق پرستو احمدی، خواننده، و چهار نفر از عوامل تولید ویدئوی موسوم به «کنسرت فرضی» اجرا شد.

به گزارش تابناک، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، گفت حکم ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی و چهار نفر از عوامل تولید «کاروانسرای تاریخی دیرگچین» امروز اجرا شد. به گفته او، پرستو احمدی، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری پس از صدور و تأیید حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام، در اجرای احکام دادسرای قم حاضر شدند و حکم شلاق درباره آنان اجرا شد.

این پرونده به اجرای زنده پرستو احمدی در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم بازمی‌گردد. ویدیوی این اجرا در ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کانال یوتیوب او منتشر شد. احمدی در این اجرا با پوششی متفاوت آواز خواند و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. این اجرا در فضای مجازی با عنوان «کنسرت فرضی» شناخته شد.

پس از انتشار ویدیو، برای احمدی و دست‌اندرکاران اجرا پرونده قضایی تشکیل شد. شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو قم آنان را به اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی» محکوم کرد. بر اساس حکم، مجازات هر یک ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و موسیقایی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور بود.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان قم حکم را تأیید کرد و پرونده برای اجرا به اجرای احکام فرستاده شد. نیلی می‌گوید امروز حکم شلاق پنج نفر از محکومان اجرا شده است.



