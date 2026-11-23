خبر حرکت کاروان نفتکش‌های ایرانی برای شکستن محاصره آمریکا، صحت نداشت و ناشی از برداشت نادرست اطلاعات بود.

به گزارش تابناک، برخلاف موج خبری روزهای اخیر، کاروانی از نفتکش‌های ایرانی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا به حرکت درنیامده است و اساسا چنین عملیاتی به این شکل و در این زمان در دست انجام نبود.

منشأ این خبر، برداشت‌های نادرست از گزارش‌های ردیابی کشتی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی بود که با بازنشرهای پیاپی، به خبری قطعی درباره یک عملیات تبدیل شد.

اساسا مقابله ایران با محاصره دریایی به یک سناریوی رسانه‌ای محدود نیست و روش‌های مختلفی برای دور زدن و شکستن محاصره وجود دارد که جزئیات آنها لزوما رسانه‌ای نمی‌شود.

بنابراین، نمی‌توان عدم تحقق یک خبر تاییدنشده را به معنای شکست یا توقف اقدامات ایران برای مقابله با محاصره تلقی کرد.