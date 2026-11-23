شبکه خبری سی‌ان‌ان با تکیه بر داده‌های دریانوردی نوشته است که حملات ایران به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن، به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ رسیده است.

به گزارش تابناک؛ شمار حملاتی که در ماه اکتبر به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش شده، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران از ۳۰ مورد نیز فراتر رفته است.

بر اساس تحلیل شبکه خبری سی‌ان‌ان از داده‌های مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تا روز یکشنبه دست‌کم ۲۲ حمله در ماه نوامبر گزارش شده است؛ رقمی که از زمان آغاز جنگ، دومین آمار بالای حملات به شمار می‌رود. منطقه تحت پوشش این گزارش شامل تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان است.

این ارقام در شرایطی گزارش شده است که آمارهای منتشرشده از سوی نهاد نظارت دریایی بریتانیا معمولاً کمتر از تعداد واقعی حملات است؛ زیرا این سازمان تنها حوادثی را گزارش می‌کند که از طریق منابع اولیه تأیید شده باشند.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارشی که اواسط ماه اکتبر منتشر شد، اعلام کرده بود که «در گزارش دقیق شمار واقعی حملات با مشکل مواجه است؛ زیرا بیشتر کشتی‌هایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند، از گزارش این حوادث به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خودداری می‌کنند.»

شمار حملات ایران به کشتی‌های متخلف در حالی در ماه اکتبر از ۳۰ مورد فراتر رفته که تا پیش از این ماه، میانگین حملات گزارش‌شده در این منطقه حدود ۱۰ مورد در ماه بوده است.

آمارهای سایر نهادها، از جمله داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز نشان می‌دهد که ماه اکتبر تاکنون بیشترین شمار حوادث تأییدشده در سال جاری را به خود اختصاص داده است.

از زمان آغاز درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در اسفند ۱۴۰۴، تنگه هرمز به یکی از کانون‌های اصلی رویارویی تبدیل شده است. آمریکا با تجاوز به خاک ایران موجب بسته شدن این آبراه حیاتی شد. اکنون حدود ۹ ماه است که همه کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی، تاوان جنگی را می‌پردازند که واشنگتن آغازگر آن بوده است.

دونالد ترامپ نیز در آخرین اظهارات خود اذعان کرده است که شمار حملات ایران در تنگه هرمز طی یک هفته گذشته به اوج خود رسیده است. او حتی مدعی شده است که «حملات پهپادی و موشکی ایران در این تنگه در مدت یک هفته، حتی از شمار حملات در طول یک سال گذشته هم فراتر رفته است.»

ایران بارها ثابت کرده است که کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و با قدرت، حاکمیت خود را بر این آبراه حفظ خواهد کرد.

همین قدرت ایران در تنگه هرمز، دونالد ترامپ را در این ۹ ماه به استیصال انداخته و زمینه شکست تاریخی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا را فراهم کرده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی از جمله مهم‌ترین عوامل رأی مردم آمریکا به دموکرات‌ها بود.

منبع: فارس



