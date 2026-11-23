سرلشکر ایزدی گفت: دشمن پس از ناکامی در برخی عرصه‌ها، به دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی، ایجاد ناامیدی، تشدید فشارهای اقتصادی، تأثیرگذاری بر ذهن و افکار مردم و ایجاد شرایط ناپایدار در داخل کشور است.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر ایزدی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات و گسترش عرصه‌های تقابل، جنگ شناختی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی را از محورهای مهم اقدامات دشمن عنوان کرد.

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان و بسیجیان سپاه تهران بزرگ، با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه در برابر تهدیدات نظامی و جنگ شناختی، پیشگیری از ناآرامی‌های داخلی، تقویت جهاد تبیین، ارتقای امنیت مردم‌پایه و صیانت از سرمایه اجتماعی را از مهم‌ترین مأموریت‌های پیش روی بسیج و سپاه برشمرد.

وی‌با تبیین جایگاه استقامت و قیام لله در منظومه فکری انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم مسیر شهدا، حفظ آمادگی دفاعی و تقویت حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه سخنان خود را با اشاره به آیه شریفه «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» آغاز کرد و گفت: قیام لله و استقامت در مسیر حق، از مهم‌ترین آموزه‌های قرآنی است و افتخار پیروان پیامبر اکرم(ص) آن است که به استقامت دعوت شده‌اند. استقامت و اخلاص؛ میراث ماندگار فرماندهان شهید و سیره امام شهید هست. آنان الگوهای ایثار، اخلاص، شجاعت و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا هستند و فرماندهان شهید ما با حضور در خط مقدم و تقدیم ارزشمندترین سرمایه وجودی خود، نشان دادند که مسیر انقلاب با ایمان، استقامت و فداکاری استمرار پیدا می‌کند.

سرلشکر ایزدی با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهانی همچون حاج احمد متوسلیان، حاج همت، شهید محمد بروجردی، شهید مهدی باکری، شهید حسین خرازی و دیگر فرماندهان دفاع مقدس، به بیان خاطراتی از مجاهدت و روحیه معنوی آنان پرداخت.

وی با اشاره به نقش لشکر محمد رسول‌الله(ص) در عملیات‌های دوران دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر تصریح کرد: فتح خرمشهر صرفاً فتح خاک نبود، بلکه تجلی ارزش‌های الهی و نتیجه ایمان، اخلاص و مجاهدت رزمندگان اسلام بود.

سرلشکر ایزدی با مرور فرازهای مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، از جمله مقابله با گروه‌های ضدانقلاب، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، مبارزه با داعش و تحولات نظامی اخیر، نقش مردم و نیروهای بسیجی را در عبور از بحران‌ها و مقابله با تهدیدات برجسته دانست.

سرلشکر ایزدی با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی، تأکید کرد: انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته با اتکا به حضور مردم و ظرفیت‌های داخلی، مراحل مختلفی از تهدید و تقابل را پشت سر گذاشته است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و نقش جبهه مقاومت در لبنان، یمن، عراق و فلسطین، بر اهمیت حفظ آمادگی دفاعی و تقویت توانمندی‌های نیروهای مسلح تأکید کرد.

سرلشکر ایزدی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات و گسترش عرصه‌های تقابل، جنگ شناختی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی را از محورهای مهم اقدامات دشمن عنوان کرد.

وی افزود: دشمن پس از ناکامی در برخی عرصه‌ها، به دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی، ایجاد ناامیدی، تشدید فشارهای اقتصادی، تأثیرگذاری بر ذهن و افکار مردم و ایجاد شرایط ناپایدار در داخل کشور است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت توجه به جهاد تبیین گفت: یکی از عرصه‌های مهم امروز، مقابله با تحریف واقعیت‌ها و تلاش برای مخدوش کردن روایت‌هاست و در این زمینه، بسیج باید با آگاهی، هوشیاری و حضور مؤثر در فضای مجازی نقش‌آفرینی کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه، توسعه بسیج مردمی، تقویت امنیت مردم‌پایه، افزایش آمادگی یگان‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، محرومیت‌زدایی، مواسات، امیدآفرینی و جهاد تبیین را از مهم‌ترین محورهای فعالیت آینده بسیج و سپاه برشمرد.

وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای بسیجی در عرصه‌های مختلف تهران، از فعالیت حدود ۴۵۰ هزار نفر در برنامه‌های مورد اشاره و سازماندهی نزدیک به ۵۰۰ گردان سخن گفت و این ظرفیت را از مؤلفه‌های مهم حضور مردمی در عرصه‌های مختلف دانست.

توسعه بسیج مردمی و ضرورت تقویت جهاد تبیین در شرایط کنونی





سرلشکر ایزدی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط بسیج با مردم، پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و توسعه فعالیت‌هایی که موجب افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود، تأکید کرد.

سرلشکر ایزدی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور، از ظرفیت‌های موشکی، پهپادی، پدافندی، دریایی و زمینی نیروهای مسلح سخن گفت و بر ضرورت استمرار آمادگی و ارتقای توان دفاعی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط سپاه تهران بزرگ و فعالیت یگان‌های مختلف، از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و نقش آنان را در توسعه بسیج، ارتقای امنیت مردم‌پایه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مهم دانست.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از مجاهدت‌ها و اقدامات سپاه تهران بزرگ، از سردار حسن‌زاده، فرمانده این مجموعه، حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، حفاظت اطلاعات و تمامی نیروهای عملیاتی و پشتیبانی قدردانی کرد.

سرلشکر ایزدی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، نیروهای سپاهی، بسیجی و ارتش و دیگر شهدای کشور، فداکاری آنان را مسئولیتی بزرگ برای نسل حاضر دانست.

منبع: مهر



