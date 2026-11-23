به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی امروز (دوشنبه) دوم آذرماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

موضع ایران در برابر معاهده منع اشاعه





وی در ابتدای این نشست خبری در پاسخ به سؤال مردمی درباره خروج از معاهده ان.پی.تی گفت: ایران از ۱۹۷۰ عضو معاهده منع اشاعه است. ایران آنقدر در ایفای تعهداتش ثابت قدم بود که در ۱۹۷۴ ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرد و بعد از انقلاب اسلامی هم فتوای مهم رهبر شهید انقلاب در منع تولید سلاح هسته‌ای صادر شد. معاهده مذکور معاهده خوبی است و سه هدف را دنبال می‌کند.

بقائی ادامه داد: متأسفانه کشورهای هسته ای در رأس آنها آمریکا و متحدانش این معاهده را از معنا تهی کردند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: گفتمانی که در ایران ایجاد شده که چرا باید با چنین وضعی در این معاهده حضورمان تداوم داشته باشد. بحثی است که به آن احترام می‌گذاریم. ایران عضو معاهده منع اشاعه است و مادامی که عضو آن است متعهد به تعهدات مندرج در این معاهده است.

وی افزود: تا الان در این خصوص تصمیمی به ما ابلاغ نشده ولی در جریان بحث‌هایی که در سطح رسانه و نخبگانی و مردم مطرح می‌شود، هستیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات عراقچی در خصوص آمادگی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در دو ساعت و انتقادات مطرح شده در این باره بیان کرد: اینکه می‌گوییم ایران ثابت قدم در ایفای تعهداتش است و اگر طرف مقابل شروط مربوطه را رعایت کند، به این معناست که ما در تأکید بر حقوقمان و شروطی که مطرح کردیم جدی هستیم.

وی افزود: اگر طرف آمریکایی تعهداتش را ایفا کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان بازگشت امنیت به منطقه و تنگه هرمز وجود خواهد داشت.

بقائی ادامه داد: ایران می‌داند چه چیزی می‌خواهد و می‌داند حقوق مردم ایران چه بخش‌هایی را شامل می‌شود و در این خصوص کوتاه نخواهد آمد. شروط ایران موارد عجیب و غریبی نیست مواردی است که حق ایران است، رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و توقف محاصره دریایی و… مواردی نیست که احساس شود پیش شرط است و یا موارد جدیدی است. بخش لاینفک حقوق ایران است.

روابط ایران و ارمنستان؛ فراتر از نفوذ طرف‌های ثالث





این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره آغاز رسمی مسیر ترامپ از سوی دولت ارمنستان و راهبرد ایران در این خصوص اظهار داشت: خوب می‌دانید قرار نیست فقط به قول و قرار دیگران اکتفا کنیم. این موضوع وزارت خارجه نیست و موضوع حاکمیتی است و همه بخش‌های ذیربط در کشور با دقت رصد و هر جا لازم باشد برخورد خواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: موضع اصولی ما در این خصوص تغییر نکرده است. از گسترش ارتباطات اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی در قفقاز جنوبی حمایت می‌کنیم. ولی هم منافع و ملاحظات کشورهای همسایه باید رعایت شود و هم تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد نشود.

بقاوی خاطرنشان کرد: خیلی صریح این موارد را گفته‌ایم. هم ایران و هم ارمنستان متوجه اهمیت روابط دیرپای بین دو ملت که محصول هزاران سال تعامل و همزیستی بین دو کشور هستند. روابط خوبی که از زمان استقلال ارمنستان تا امروز ایجاد شده آجر به آجر با تلاش و خردورزی رهبران دو کشور ایجاد شده و هیچ کدام حاضر نیستند این روابط تحت الشعاع طرف‌هایی قرار بگیرد که اهمیتی برای صلح و ثبات در منطقه قائل نیستند.

وی گفت: طرف‌های ارمنستانی اطمینان لازم را به ما دادند. روابط بسیار خوبی با این کشور داریم و اعتماد خوبی بین دو کشور برقرار است. به طرف‌های ثالث حتما اعتماد نداریم و تحولات را از نزدیک رصد خواهیم کرد و در ارتباط نزدیک با مقامات ارمنستان خواهیم بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات جوزف عون درباره دخالت ایران در لبنان گفت: ما حتما به مردم لبنان و فرهنگ و سیادت و حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور احترام می‌گذاریم. کمتر کشوری می‌توانید پیدا کنید در این موضع ثابت قدم بوده است. اگر منظور از دخالت این است که ما در مذاکرات منتهی به توافقنامه اسلام‌آباد احترام به تمامیت سرزمینی لبنان را در صدر خواسته‌های خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: مشکل لبنان یک چیز است اشغالگری رژیم صهیونیستی و تعرض و حمله هر روزه این رژیم به لبنان و نقض حریم لبنان و تهدید مردم و حاکمیت لبنان است که چند دهه است وجود دارد.

بقائی با طرح این سؤال که مقاومت لبنان برای چه ایجاد شد؟ گفت: مقاومت لبنان مایه فخر لبنان و جهان و منطقه است و برای مقابله با اشغالگری و نقض حاکمیت لبنان ایجاد شد و ستون اقتدار مردم لبنان است. خواهان روابط خوب با لبنان هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا خودش را در جایگاه میانجی قرار داده به تعرضاتش ادامه می‌دهد.

وی درباره نشست شنژن که سؤال خبرنگاری بود بیان کرد: اینکه در گفت‌وگوهای بین‌المللی در خصوص موضوعات مختلف صحبت شود امر رایجی است اما جمهوری اسلامی ایران امروز نشان داده که خودش نه تنها بازیگر فعال است بلکه بازی ساز است. هم روسیه و چین دوستان ما هستند و روابط بسیار خوبی با این دو کشور داریم.بقائی ادامه داد: هم قبل از برگزاری نشست و هم بعد از برگزاری نشست از طریق سفارتخانه‌ها گفت‌وگو کردیم و اطمینان داریم در چنین نشست‌هایی یکی از دغدغه‌های هر کشوری که با آمریکا صحبت می‌کند سؤال کردن درباره رویکردهای آمریکا، یکجانبه گرایی آن و فجایعی است که به خاطر آمریکا در منطقه ما و دیگر مناطق ایجاد شده است.سخنگوی وزارت خارجه گفت: اطمینان داریم خودمان در خصوص خودمان تصمیم می‌گیریم. تصمیم در خصوص ایران در جایی غیر از ایران صورت نخواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره انتشار عکسی از سوی ترامپ در نشست شنژن و همچنین عکسی از کنفرانس تهران در ۱۹۴۵ که سؤال خبرنگاری بود، گفت: اروپا شاید از تصویر محو نشده و شاید عکاس داستان بوده است.

وی افزود: از نشستن آن شیوه در تهران تا ایستادن به این شکل در چین به این معناست که به احترام قدرت ایران ایستاده‌اند. این را با ادبیات مقام‌های آمریکایی بیان می‌کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره درخواست کاخ سفید از پنتاگون در خصوص چگونگی واکنش ایران به حمله این کشور و پاسخ ایران به این ارزیابی‌ها اظهار داشت: بهترین سناریو این است که شرشان را از اینجا کم کنند.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه چه سناریو و پاسخی وجود خواهد داشت، این را به موقعش سیدمجید موسوی حتما در یک بسته شیک و مرتب عرضه خواهد کرد و آن زمان متوجه خواهند شد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: این اجلاس ۱۲ و ۱۳ آذرماه در تهران برگزار خواهد شد و اجلاس دوره‌ای سران اکو است. اجلاس وزرا اخیرا در اسلام‌آباد برگزار و مصوباتی داشت که قرار است در اجلاس تهران به تصویب سران کشورهای عضو برسد.

وی افزود: تا الان در سطح خوبی کشورها شرکت خواهند کرد. عمدتا در سطح روسای حکومت‌ها و بعضا هم در سطح وزرای خارجه و احتمالا مهمان ویژه‌ای هم برای این اجلاس خواهیم داشت.

خبرنگاری درباره اظهارات شب گذشته ترامپ درباره اینکه در صورت عبور کشتی‌های ایرانی برای عبور از محاصره دریایی مورد هدف قرار می‌گیرند و احتمال از سرگیری حملات پس از سال نو میلادی گفت: تهدیدات و لفاظی‌های آمریکا امر جدیدی نیست. ۵۰ سال است با این تهدیدات مواجهیم.

وی افزود: در دو سال گذشته هر روز تهدید و ادعای پیروزی کردند. مردم ایران نشان دادند قرار نیست با این تهدیدات از میهن و حقوق و عزت خودشان دست بکشند. به خاطر اینکه می‌دانیم بر حق هستیم و آمریکا به دنبال تحمیل خواسته‌های خودش است و اقدامش غیرقانونی بوده است.

بقائی گفت: این تهدیدات باعث خواهد شد مصمم‌تر و یکدل‌تر در مقابله با شرارت‌های آمریکا و دوستان باشیم.

ادامه دارد...

منبع: فارس



