اسماعیل بقایی، فضاسازی رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل درباره سدها و تأسیسات ایران را تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به حمله علیه زیرساخت‌های غیرنظامی دانست.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای و جنگ روانی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، مبنی بر نزدیکی پایگاه‌های موشکی ایران به سدها یا دروغ‌پردازی در مورد به‌اصطلاح «بمب کثیف» ، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ادعای بی‌اساس ارتباط سدهای ایران با پایگاه‌های موشکی، نمونه دیگری از تحرکات شیطانی برای ساختن دستاویزی تبلیغاتی و امنیتی به‌منظور توجیه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور است.

متن پیام اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به این شرح است:

«ادعای بی‌اساس ارتباط سدهای ایران با پایگاه‌های موشکی، نمونه دیگری از تحرکات شیطانی برای ساختن دستاویزی تبلیغاتی و امنیتی به‌منظور توجیه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور است. در جریان حملات تجاوزکارانه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مخازن ذخیره آب در خمین (استان مرکزی) ، هفتکل (استان خوزستان) و بمانیِ سیریک و تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیره قشم، نیکشهر و تیس (استان سیستان‌وبلوچستان) و روستای بنجیِ جاسک مورد هدف قرار گرفتند؛ حملاتی که به قطع یا اختلال در آب‌رسانی به مردم و مناطق مسکونی انجامید.

طرح ادعای هم‌جواری جغرافیایی زیرساخت‌های مدنی با پایگاه‌های موشکی برای مشروع سازی تعرض به آنها، نه دلیل موجهی است و نه هیچ سندیتی دارد بلکه صرفا مغالطه‌ای هدفمند برای توجیه هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و عادی‌سازی نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

اگرچه آمریکای امروز با تبختر و منطقِ قرون وسطایی مدعی است با کسی که شمشیر در دست دارد نباید از قانون سخن گفت اما حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌ویژه ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو نیز برای سدها و تأسیسات مشابه حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته است.

متجاوزان و آغازگران جنگ علیه ایران، ظاهراً دیگر به جنگ‌افروزی و تجاوز نظامی بسنده نمی‌کنند؛ اکنون در پی آن‌اند که بستر پروژه‌های شیطانی خود را در رسانه‌ها با جعل ادعاهای بی‌پایه‌ای چون ادعای اخیر نیویورک تایمز و دروغ رسانه‌ای «بمب کثیف» در سی‌ان‌ان فراهم کنند، و گام‌به گام برای تجاوز و جنایت مشروعیت بتراشند.

ایران خوب می‌داند چگونه به هر شرارت‌و تعرضی پاسخی دردناک و فراموش‌ناشدنی بدهد اما جهان باید بداند که سکوت و مماشات در قبال بسترسازی برای نقض فاحش هنجارهای حقوقی بین‌المللی و موازین اخلاقی و انسانی، پیامدهایی ویرانگر برای کل بشریت و تمدن انسانی خواهد داشت.»