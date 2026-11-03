سخنگوی وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات کنونی گفت: نگاه آمریکا علیه ایران، کاملا یک نگاه تمدنی است و باید بدانیم که ما در کجای کار قرار داریم. هم در حوزه دیپلماسی و هم در حوزه دفاع، مسیر خود را مشخص کنیم. این به معنای بسته شدن مسیر دیپلماسی نیست. دل ما هرگز از آمریکا صاف نخواهد شد، اما دیپلماسی یک ابراز برای تأمین و دفاع از منافع ملی است.

به گزارش تابناک؛ نشست تخصصی «مواجهه تمدنی ایران و آمریکا؛ دیروز، امروز، فردا» امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ در محل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست، اسماعیل بقایی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، به‌عنوان سخنران حضور داشتند.

این نشست با محوریت تحلیل و بررسی نحوه مواجهه با آمریکا در منظومه فکری امام مجاهد شهید و با تمرکز بر ابعاد تاریخی، سیاسی و تمدنی مناسبات ایران و آمریکا برگزار شد.

اسماعیل بقایی، در ابتدای این نشست اظهار کرد: در این چند دهه چندین بار از دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا شنیده‌ایم. پیش از شهادت حاج قاسم سلیمانی، اگر بی‌اعتمادی واژه درستی برای توصیف حس ایرانیان به آمریکایی‌ها بود، پس از شهادت ایشان و تحولات ۸ ماه اخیر باید واژگان تازه‌ای برای توصیف این حس ایجاد و از آن استفاده کنیم. بازخوانی اتفاقات تاریخی ممکن است تکراری بنظر برسد و از فرط تکرار به کلیشه تبدیل شوند، اما ما نیازمند بهره‌گیری از تجربیات پیشینیان هستیم و در صورت کژ فهمی از تجربیات گذشتگان، در ایجاد راه برای آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

بقایی گفت: کودتای ۲۸ مرداد، یک کودتای آمریکایی بود. این بی‌اعتمادی از آن زمان شکل گرفته است، چرا که به ایرانیان از پشت خنجر زده شد و پیامد آن، یعنی سلطه یک دیکتاتوری بسیار خشن در ایران، ۲۵ سال طول کشید. حس تحقیر شدن توسط یک طرف بیگانه با تبعات آن در حافظه جمعی ایرانیان نقش بسته است.

او افزود: پس از آن نیز آمریکا هرگز به دنبال ترمیم آن نرفته و حتی یک عذرخواهی نداشته است. با جنگ تحمیلی ۸ ساله، اقدام تروریستی علیه هواپیمای ایرانی و قرار دادن ایران در محور شرارت توسط بوش پسر اتفاق افتاد. هیچ کس انتظار چنین چیزی را نداشت و البته عراق به هدف اول آمریکا تبدیل شد. اما بسیاری در آمریکا به دنبال این بودند که به سراغ ایران بیایند. قرار گرفتن ایران در محور شرارت، معنای بسیاری دارد و این دیدگاه ادامه پیدا کرد تا رسید به ترور حاج قاسم سلیمانی که صرفا یک ترور نبود، بلکه به شهادت رساندن یک قهرمان ملی و یک نماد حاکمیتی بود.

بقایی با اشاره به سخنان مارکو روبیو، وزیر خارجه ایران علیه ایران اظهار کرد: این اظهارات نشان می‌دهد که نگاه آمریکا علیه ایران، کاملا یک نگاه تمدنی است و باید بدانیم که ما در کجای کار قرار داریم. هم در حوزه دیپلماسی و هم در حوزه دفاع، مسیر خود را مشخص کنیم. این به معنای بسته شدن مسیر دیپلماسی نیست. دل ما هرگز از آمریکا صاف نخواهد شد، اما دیپلماسی یک ابراز برای تأمین منافع ملی است. دیپلماسی در این معنا، دفاع از منافع ملی است.

او افزود: ایرانیان از ابتدا با حسن نیت به دیپلماسی ورود پیدا کردند. اما ما نمی‌توانیم بپذیریم که از بالا به ما نگاه شود. این هم پیشینه تاریخی ما را در بر می‌گیرد و هم حقوق، اصول و قواعد بین‌الملل از مواضع ایران ، یعنی برابری حاکمیت‌ها حمایت می‌کند. اما آمریکا درحال پایمال کردن همه اصول شکل گرفته پس از دو جنگ جهانی است.

بقایی تأکید کرد: بازخوانی تجربیات چندین دهه گذشته، بسیار ارزشمند است و از غبارگرفتن مسیر آینده جلوگیری خواهد کرد.

او با اشاره به اظهارات کذب مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ایران افزود: دروغ‌های مطرح شده علیه تهدید هسته‌ای ایران، بزرگترین دروغ است. آنها با وجود عدم هرگونه شواهد درباره ادعای خود، حاضر نشدند از این دروغ دست بکشند و این دروغ به یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به نحوه دستیابی به توافق برجام اظهار کرد: آمریکا به راحتی در سال ۲۰۱۸، توافق برجام را که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل بود، نقض کرد. با وجود یک سال صبر ایران، نه اروپایی‌ها تعهدات خود را اجرا کردند، و نه آمریکا مواضع خود را تغییر داد و در نهایت جمهوری اسلامی ایران پس از یک سال، رویکرد خود را تغییر داد. هیچ حاکمیتی به اندازه جمهوری اسلامی ایران از خود صبر نشان نداده است و در نهایت آمریکا دو مرتبه میز مذاکرات را منفجر کرد.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: فقط یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه عمان به‌عنوان میانجی مذاکرات درباره پیشرفت، رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران حمله کردند. این نشان دهنده این است که طرف مقابل هیچ جدیتی در دیپلماسی ندارد یا درک متفاوتی از مذاکره و دیپلماسی دارد و ایران هرگز روند دیکته و دستور را نمی‌پذیرد. این روند، مردم ما را به این جمع بندی رسانده است که طرف مقابل با ملت ایران مشکل دارد و اصلا موضوع حاکمیت ایران نیست. وقتی آمریکا می‌گوید که ایران را به عصر حجر بازخواهم گرداند یا مشکل ما با ایران یک مشکل چند هزار ساله است، نشان می‌دهد که آنها با ایده، ظرفیت و تمدن ایران مشکل دارند.

بقایی ادامه داد: مردم ایران هم در شناخت واقعیت دشمن و هم در مقاومت بی‌نظیر خود در هفت، هشت دهه اخیر و نیز ۸ ماه اخیر، کار بسیار عظیمی انجام داده‌اند. این درگیری را آمریکا شروع کرده است. الگوی تحریم‌های کنونی را انگلیسی‌ها ایجاد کردند.

منبع: ایسنا



