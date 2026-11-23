تا به حال اندیشیده اید که یک لطیفه یا جوک چگونه ایجاد شده و چگونه ناگهان در یک جامعه و حتی فراتر از آن فراگیر می شود؟

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، جوک‌ها فقط وسیله‌ای برای خندیدن نیستند؛ گاهی ردپای تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را در خود دارند. از لطیفه‌های چند هزار ساله سومری و حکایت‌های طنزآمیز ایران قدیم تا پیامک‌ها، بلوتوث و میم‌های اینستاگرامی، شکل خندیدن مردم در طول تاریخ تغییر کرده، اما نیاز به شوخی همچنان پابرجاست.

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در پادکست جدید تابناک، با اجرای مسیحا محمدی، مروری داریم بر تاریخچه جوک و طنز، دلایل فراگیرشدن ناگهانی بعضی لطیفه‌ها، نقش شوخی در مواجهه مردم با دشواری‌های زندگی و این پرسش جالب که آیا می‌توان سازنده اصلی یک جوک را پیدا کرد؟

این پادکست را بشنوید و به ما بگویید کدام جوک قدیمی را هنوز به خاطر دارید؟ یا بهترین جوکی که شنیده اید کدام است؟



