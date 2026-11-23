امام جمعه مشهد مقدس، در آستانه سفر رئیس جمهور به این شهر در گفت و گویی از مطالباتی می‌گوید که باید رسانه‌ها از پزشکیان درخواست کنند.

به گزارش تابناک؛ علم الهدی گفت: برای مشهد ما یک مطالبه کلی داریم، البته نه از آقای پزشکیان بلکه تا حالا از هر رئیس‌جمهور و وزیری که به این‎جا آمده، داشته‌ایم. آن‌ها هم یک چشم گفتند اما بعد رفتند و به قول‌شان عمل نکردند.

مشهد و استان خراسان‌رضوی یک شهر و استان معمولی نیستند. مشهد شهری است که سالانه میلیون‌ها زائر از استان‌های دیگر کشور به آن سفر می‌کنند، به غیر از مسافران کشورهای دیگر. سی و چند میلیون زائر هم هر سال به مشهد سفر می‌کنند. شما ببینید، در حج واجب ۳ میلیون نفر شرکت می‌کنند و دولت عربستان تمام امکانات کشورش را در مکه به‌کار می‌گیرد و در حالت آماده‌باش قرار می‌دهد.

ما در مشهد و در پیک زیارتی آخر صفر، تا ۶ میلیون مسافر داریم. در پیک عید نوروز، تا ۷ میلیون زائر داریم. طبیعتا با همین ظرفیت‌های استان در ادارات مختلف، نمی‌توانیم پاسخ همه آن‌ها را بدهیم.

«برای نمونه خدمت شما عرض می‌کنم که در ایام دهه آخر صفر، ۵۰۰ هزار دفترچه بیمه از زائران را فقط بیمارستان امام رضا(ع) پذیرش کرده است؛ بیمارستانی که فقط یک دستگاه اکو دارد و عمده این بیماران هم، مشکلات قلبی داشتند. آیا این وضعیت برازنده مشهد از لحاظ امکانات است؟»

بحران زیرساختی در پیک‌های زیارتی مشهد





«یک کارگروه زیارت تشکیل دادند و قرار بود که بیایند و به من گزارش بدهند که چقدر برای مشهد در حوزه تسهیل زیارت کار کردیم، چقدر برای قم و چقدر برای شیراز. من گفتم نمی‌خواهد به من گزارش بدهید. این گروه تا حالا چقدر از مشکلات مردم برای زیارت را حل کرده است؟»

«یک موضوع و مطالبه از آقای رئیس جمهور، همین پارکینگ‌های حرم است. چرا باید بخشی از فضای حرم به پارکینگ اختصاص یابد؟ پارکینگ‌های فعلی باید جزئی از حرم باشد و ما از لحاظ جا در حریم در مضیقه هستیم. الان ما چقدر پارکینگ برای تسهیل زیارت زائران نیاز داریم؟ چندین سال است که آستان قدس دارد به شکل‌های مختلف این نیاز را بیان می‌کند. ساخت پارکینگ وظیفه دولت است نه آستان‌قدس. خب دولت در این باره چه کار کرده است؟ این همه زمین هم اطراف هست اما دولت هیچ کاری برای تبدیل آن‌ها به پارکینگ نکرده است.»

«آقایان مسئول می‌آیند و این‎جا می‌نشینند، قول می‌دهند و می‌گویند ما به محضی که برویم تهران، مشکلات مشهد را که بیان شد، درست و حل می‌کنیم؛ اما از این‌جا که می‌روند، انگار نه انگار که قول دادند. با رئیس جمهور هم یک‎بار در سفری که به مشهد داشت، شروع به صحبت کردیم، توضیحاتی داد و گفت که نداریم و نمی‌توانیم. به او گفتم شما روضه‌خوان خوبی هم هستید، روضه خواندید و رفتید پس حل مشکلات چه شد؟»

منبع: روزنامه خراسان



