وزارت گردشگری عراق به صورت رسمی با صدور بیانیه ای به شایعه برقراری اخذ روادید از ایرانیان برای سفر به عراق پایان داد.

به گزارش تابناک؛ تکذیب ادعای وزیر عراقی در مورد احتمال احیای روادید برای سفر ایرانیان به عراق از سوی وزارت گردشگری عراق، گرامیداشت یاد و خاطره نخستین شهید عراقی جبهه پشتیبانی از غزه، انهدام شبکه قاچاق اعضای بدن در بغداد، بازسازی مدارس منطقه لیلان به دست نیروهای حشدشعبی و در نهایت بازگشایی پل فاضلیه همزمان با پایان بحران در جرف النصر مهم‌ترین اخبار و تحولات عراق در ۲۴ ساعت گذشته به شمار می‌روند.

وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که سخنان روز جمعه علی الدخیلی، وزیر گردشگری این کشور درباره آنچه از آن تحت عنوان «گذرنامه خادم» یاد می‌شود، پس از تأیید طرف ایرانی مطرح شده که این گذرنامه صرفاً به اتباع افغانستانی و پاکستانی داده می‌شود تا ورود و خروج آنان به عراق در جریان زیارت اربعین با سهولت انجام شود. این وزارتخانه در عین حال تاکید کرد که این گذرنامه به صورت رایگان صادر می‌شود.

وزارت گردشگری عراق در عین حال با تکذیب اظهارات دو روز قبل الدخیلی تأکید کرد که اظهارت این وزیر عراقی درباره برقراری مجدد عوارض گردشگری شامل زائران ایرانی و لبنانی نمی‌شود، زیرا این دو کشور از عراقی‌ها عوارضی دریافت نمی‌کنند و اصل مقابله به مثل در قبال شهروندان ایرانی و لبنانی به قوت خود باقیست.

این وزراتخانه از احتمال بازنگری در لغو اخذ روادید از شهروندان ۴۴ کشوری خبری داد که برخلاف ضوابط مقابله به مثل اقدام به اخذ عوارض و روادید از شهروندان عراقی در سفر به کشورهای خود می‌کنند.

گرامیداشت یاد و خاطره نخستین شهید عراقی جبهه پشتیانی از غزه

این روزها با سومین سالگرد عملیات مقاومت اسلامی عراق در پشتیبانی از محور مقاومت در غزه و لبنان در نبرد طوفان الاقصی مقارن شده است.

در این مجاهدان جان بر کف عراقی حاضر در این نبرد، شهید فاضل المکصوصی، نخستین شهید عراقی جبهه پشتیبانی از غزه بود که در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ در جریان حمله پهپادی به منطقه ابوغریب در غرب بغداد به شهادت رسید.

المکصوصی از سال ۲۰۱۳ در جریان جنگ داخلی سوریه در نبرد با گروه‌های تکفیری حاضر شد و در جریان این نبردها نیز از ناحیه دست مجروح شد. وی در سال ۲۰۱۴ به عراق بازگشت و به عنوان عکاس رسانه‌ای در مناطق ابوغریب، فلوجه و القائم به فعالیت جهادی خود ادامه داد.

نام او در رسانه‌ها و مردم عراق با عملیات‌هایی که پایگاه‌ها و منافع نظامیان تروریست آمریکایی در عراق را در جریان نبرد طوفان الاقصی هدف قرار دادند، پیوند خورد، تا در نهایت از وی به مقام نخستین شهید عراقی جبهه پشتیبانی غزه نائل آید.

پیش‌تر نیز رهبر شهید سید علی خامنه‌ای (ره) در یکی از جلسات شب‌های قرآنی که با حضور ایشان برگزار شد، از این شهید عراقی به نیکی یاد کرده بود.

انهدام شبکه قاچاق اعضای بدن در بغداد

آژانس اطلاعات عراق اعلام کرد شبکه‌قاچاق اعضای بدن انسان را که از یک سازمان مدنی زنان به عنوان پوشش برای فریب و بهره‌برداری از شرایط زنان اسیب پذیر استفاده می‌کرد، تحت ضربه قرار داده است و همه اعضای این شبکه در پایتخت بغداد دستگیر شده‌اند.

حشد شعبی مدارس ناحیه لیلیان در کرکوک را بازسازی می‌کند

در کرکوک، تیپ ۱۶ تحت فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله نیروهای بسیج مردمی عراق (حشدشعبی) ، کار ترمیم و بازسازی تعدادی از مدارس ناحیه لیلیان را آغاز کرده است تا ضمن بهبود محیط آموزشی، شرایط مناسبی برای حضور دانش‌آموزان و کادر آموزشی در کلاس‌های درس فراهم شود.

این اقدام در چارچوب تلاش‌های حشد شعبی برای حمایت از نهادهای آموزشی، بهبود وضعیت خدمات آموزشی، تقویت ارتباط با مردم منطقه و خدمت به جامعه صورت گرفته است.

بازگشایی مجدد پل الفاضلیه در جرف النصر پس از توافق امنیتی اخیر

هیئت حشدشعبی پس از استقرار رسمی در منطقه جرف النصر در شمال استان بابل، بر روند بازگشایی پل الفاضلیه نظارت کرد. الفاضلیه پلی است که منطقه اللطیفیه در غرب بغداد را از طریق مناطق الجرف النصر به استان کربلا متصل می‌کند.

بازگشایی این پل در چارچوب هماهنگی مشترک نیروهای امنیتی کتائب حزب الله مستقر در منطقه و پس از تفاهم‌هایی صورت گرفته در جریان توافق اخیر میان دولت بغداد و کتائب حزب‌الله انجام شد؛ توافقی که به صورت مسالمت‌آمیز به بحران ایجاد شده در این منطقه پایان داد.

منبع: تسنیم



