دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر از صدور دستورات قاطع و ویژه قضایی برای شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی به مدیر مجتمع پتروشیمی کارون خبر داد و اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ سید مهران مهمان نواز در تشریح جزئیات تیراندازی به مدیر مجتمع پتروشیمی کارون بیان کرد: در ساعت ۱۸: ۲۰ روز یکم آذر ماه ۱۴۰۵، سید محمد میری، مدیر مجتمع پتروشیمی کارون، هنگام تردد از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به سمت شهر ماهشهر، در محور بندر امام خمینی (ره) به ماهشهر (محدوده مقابل فرودگاه) از سوی افراد ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه پیرامون نحوه وقوع این اقدام مجرمانه اظهار کرد: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، دو نفر متهم در این حادثه حضور داشته‌اند که یکی به‌عنوان راننده و دیگری به‌عنوان سرنشین (ضارب) یک دستگاه خودروی سمند بوده‌اند؛ به‌طوری‌که ضارب از سمت صندلی شاگرد و از طریق شیشه خودروی مضروب، اقدام به تیراندازی کرده است که در نتیجه آن، چندین ساچمه به ناحیه سر و بازوی وی اصابت نمود.

دادستان ماهشهر تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع این واقعه، مصدوم به بیمارستان اعزام شد و با تلاش کادر درمان، اقدامات پزشکی لازم انجام گرفت و در حال حاضر وضعیت عمومی وی کاملاً مساعد گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: به محض اطلاع از وقوع حادثه، اینجانب در محل حضور یافته و دستورات ویژه قضایی را به‌منظور بررسی ابعاد ماجرا و شناسایی فوری متهمان صادر کردم.

مهمان‌نواز بیان کرد: در حال حاضر، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی فشرده‌ای به‌منظور دستگیری مرتکبان این حادثه در جریان است و تحقیقات تکمیلی تا روشن شدن کامل زوایای پرونده و دستگیری عاملان ادامه خواهد داشت.

منبع: مهر



