منابع خبری گزارش دادند در پی حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات وابسته به شرکت دولتی مخابرات یمن در شهر الحدیده، چهار نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش تابناک؛ در پی حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات وابسته به شرکت دولتی مخابرات یمن در شهر الحدیده، چهار نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.پیش‌تر رسانه‌های وابسته به انصارالله از دو حمله هوایی به شبکه ارتباطات در منطقه جبل مطران در استان تعز و همچنین حمله به شهر الحدیده خبر داده بودند.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات واردشده به زیرساخت‌های مخابراتی منتشر نشده است.

منبع: فارس



