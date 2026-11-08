انفجار شدید و آتش در بقیق عربستان

به گزارش تابناک؛ در پی حملات بامدادی نیروهای مسلح یمن به اهداف راهبردی در خاک عربستان سعودی، گزارش‌ها از وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در منطقه بقیق، واقع در استان شرقی این کشور، حکایت دارد.

بر اساس داده‌های ماهواره‌ای ثبت‌شده توسط سامانه ماهواره‌ای هواشناسی «ام‌اس‌جی/سویری» ، در ساعت‌های ۰۱: ۵۳ و ۰۱: ۵۴ به وقت جهانی روز یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶، چندین کانون حرارتی در محدوده تأسیسات آرامکو در بقیق شناسایی شده است.

میزان توان تابشی آتش (FRP) در این نقاط به‌ترتیب ۴۲، ۳۱ و ۹۷ مگاوات گزارش شده است؛ داده‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده وقوع آتش‌سوزی یا فلرینگ در این مجموعه صنعتی باشد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن از اجرای حملات موشکی و پهپادی علیه شماری از اهداف حیاتی و راهبردی عربستان سعودی در استان شرقی، از جمله مناطق بقیق و الاحساء، خبر داده‌اند.

تأسیسات نفتی بقیق در استان شرقی عربستان سعودی و در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری جنوب‌غربی ظهران قرار دارد. این مجموعه یکی از مهم‌ترین مراکز فرآورش و آماده‌سازی نفت خام در جهان است که بخش بزرگی از نفت تولیدی عربستان از آن عبور می‌کند.

اهمیت بقیق به‌حدی است که طبق اعلام آرامکو، این مجموعه حدود ۵ درصد از عرضه جهانی نفت و نزدیک به نیمی از نفت تولیدی روزانه عربستان را پوشش می‌دهد؛ ازاین‌رو هرگونه اختلال جدی در فعالیت آن می‌تواند بر بازار جهانی انرژی تأثیر بگذارد.

فعالیت فرودگاه الدمام برای ساعت‌ها متوقف شد

هم‌زمان گزارش‌هایی نیز از توقف عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر الدمام، در شرق عربستان، منتشر شده است.

در همین ارتباط، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌های دفاع مدنی عربستان بامداد یکشنبه هشدارهای امنیتی برای مناطق ظهران، الدمام، بقیق و الاحساء اعلام کرده بودند. عربستان نیز از رهگیری یک موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن به سمت منطقه شرقی خبر داده است.

تاکنون جزئیات مستقلی درباره میزان خسارات احتمالی واردشده به تأسیسات بقیق و همچنین علت دقیق کانون‌های حرارتی ثبت‌شده منتشر نشده است.

روز گذشته نیز تصاویری از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یکی از تأسیسات زیرمجموعه شرکت نفتی آرامکوی عربستان که احتمال می‌رود تاسیسات الخریص باشد، منتشر شد.

منبع: فارس