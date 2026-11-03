رونالدو قید پرواز از عربستان را زد

اسطوره پرتغالی به دلیل ناامنی فرودگاه‌های عربستان حاضر به سفر به ازبکستان نشد.

به گزارش تابناک، فرودگاه‌های عربستان این روزها زیرموشک‌باران ارتش یمن است در همین رابطه کریستیانو رونالدو طبق اعلام سایت اسپورت امارات حاضر به سفر از فرودگاه‌های این کشور به ازبکستان نشد.





تنها در یک حمله تلافی‌جویانه ارتش یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض ۱۳ نفر کشته شد و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

ناامنی عربستان از ماه گذشته باعث شده تا ۴ تورنمنت بین المللی ورزشی از گلف گرفته تا تنیس لغو شود.









شباب الاهلی دبی امروز صبح به عنوان دومین تیم اماراتی حاضر به سفر به ریاض برای بازی با الهلال در لیگ نخبگان آسیا نشد تا این بازی هم مثل بازی الوصل با النصر در آستانه لغو قرار بگیرد.





هرچند سرمربی النصر علت غیبت رونالدو را استراحت دادن به این بازیکن و سختی سفر به ازبکستان اعلام کرده اما در فضای رسانه‌ای امارات این اقدام باشگاه عربستان تنها سانسور وضعیت ناامن ریاض عنوان شده است.

حالا رونالدو با دست رد به سینه سعودی‌ها برای سفر از این کشور با تاشکند برای بازی با پاختاکور شوک جدیدی به عربستان وارد کرده تا به ناامنی این کشور بیشتر دامن بزند.