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یمن ادعای حمله به مکه را تکذیب کرد

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، ادعای هدف قرار گرفتن مکه مکرمه را دروغی تکراری خواند و تأکید کرد که نیروهای یمنی امروز هیچ عملیاتی علیه عربستان انجام نداده‌اند.

کد خبر: 100000339تاریخ انتشار: 1026 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تأکید می‌کنیم که امروز هیچ عملیاتی به سمت خاک عربستان انجام نداده‌ایم.»

به نقل از المسیره، در این بیانیه آمده است: «شکست‌هایی که نیروهای ما به عربستان تحمیل می‌کنند، این کشور را دچار آشفتگی و سردرگمی کرده و به همین دلیل به جعل رویدادها و صحنه‌سازی روی آورده است.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد: «هر بار که دشمن سعودی در میدان نبرد ضربه می‌خورد، به این ادعا متوسل می‌شود که نیروهای مسلح ما مکه مکرمه را هدف قرار داده‌اند؛ این ادعا افترایی آشکار و دروغی قدیمی است که بار دیگر تکرار می‌شود.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «شکست‌هایی که دشمن سعودی به دست مجاهدان ما متحمل شده، آن را به استمداد از دشمن اسرائیلی و درخواست مداخله این رژیم در کنار خود علیه ملت یمن واداشته است.»

منبع: فارس

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برچسب ها

عربستانمکهیحیی سریعنیروهای مسلح یمن

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