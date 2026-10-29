طوفان حملات هوایی و موشکی عربستان به یمن

به گزارش تابناک؛ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌ها و موشک‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ حمله به آن کشور انجام دادند.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده است.



وی افزود که این حملات با جنگنده‌هایی صورت گرفته که از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمدند.



سریع افزود حملات موشکی نیز از نجران صورت گرفته است.



این مقام یمنی مدعی شد که حملات عربستان مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور به ۳ هزار و ۵۹۶ مورد رسیده است.

منبع: ایرنا