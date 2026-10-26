حملات هوایی شدید عربستان به یمن

به گزارش تابناک؛ موج دیگر حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سعودی به یمن امروز صبح با بمباران چندین منطقه صنعاء، پایتخت این کشور آغاز شد.

در ادامه حملات، جنگنده‌های سعودی همچنین چندین حمله هوایی به استان‌های صعده و تعز انجام دادند. خبرنگار شبکه المسیره در صعده نیز از سه حمله به اطراف شهر صعده خبر داد.

حملات هوایی عربستان به مسجد و مدرسه



در استان تعز نیز حملات هوایی عربستان مسجد و مدرسه‌ای را در منطقه المشاول، واقع در شهرستان مقبنه، هدف قرار داد که به زخمی شدن یک دختر بچه منجر شد.

خبرنگار المسیره در صعده همچنین گزارش داد که در حمله هوایی عربستان در نزدیکی مدرسه‌ای در منطقه نشور، واقع در شهرستان الصفراء، یک کودک و یک دانش‌آموز دختر زخمی شدند.

در استان صنعاء نیز جنگنده‌های سعودی یک نیروگاه کوچک خورشیدی و یک حلقه چاه آب را در شهرستان ارحب هدف قرار دادند.

اما استان الجوف در شمال شرقی صنعاء، بیشترین سهم حملات هوایی را داشت؛ به طوریکه تاکنون 7 مرتبه بمباران در شهرستان‌های المتون و المطمه از صبح امروز گزارش شده است.

عربستان سعودی از یک ماه پیش بخش قابل توجهی از مزدوران خود را در استان الجوف به کار گرفته تا تهدید جدی علیه صنعاء از شمال شرق این شهر ایجاد کند و همزمان به طور روزانه تبلیغات گسترده‌ای نیز شبکه‌های اجتماعی درباره پیشروی‌های ادعایی به سمت صنعاء به راه افتاده است؛ با این حال کاربران یمنی بارها این سؤال را مطرح کرده‌اند که اگر مزدوران در حال پیشروی هستند چرا هیچ تصویر و ویدئویی منتشر نمی‌شود.

منبع: فارس