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ماجرای تهدید کروبی برای گرفتن عفو یک نماینده

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کد خبر: 4201417 105 بازدید تاریخ انتشار:
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موسی قربانی، رئیس اسبق دادگستری کرمانشاه در گفت و گویی ماجرای تهدید مهدی کروبی برای گرفتن عفو حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی ششم را فاش کرد. کروبی معتقد بود لقمانیان در سال ۱۳۸۱ برخلاف اصل ۸۶ قانون اساسی به حبس محکوم شد.


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برچسب‌ها:
رهبر انقلابمهدی کروبیموسی قربانیویدیونبض خبرسید علی اصغر حجازی

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