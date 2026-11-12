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ماجرای تهدید کروبی برای گرفتن عفو یک نماینده
تعداد بازدید: ۳۰
تعداد بازدید: ۳۰
موسی قربانی، رئیس اسبق دادگستری کرمانشاه در گفت و گویی ماجرای تهدید مهدی کروبی برای گرفتن عفو حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی ششم را فاش کرد. کروبی معتقد بود لقمانیان در سال ۱۳۸۱ برخلاف اصل ۸۶ قانون اساسی به حبس محکوم شد.
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