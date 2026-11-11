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آب پاکی محسن رضایی روی دست آمریکایی‌ها

تعداد بازدید: ۲۱۹
کد خبر: 4201349 807 بازدید تاریخ انتشار:
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سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: «ما در حال کار بر روی طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌های با پیشرانه هسته‌ای هستیم. بنابراین، ما به مواد غنی‌شده‌ی خود نیاز داریم. همچنین ممکن است در مقطعی بخواهیم راکتورهای کوچک ماژولار (SMR) تولید کنیم که برای آن نیز به این مواد نیاز خواهیم داشت. حتی کوچک‌ترین ذره از اورانیوم غنی‌شده نیز از ایران خارج نخواهد شد.» توضیحات دبیر شورای امنیت ملی را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
محسن رضاییانتقال اورانیومویدیونبض خبرمذاکرات ایران و آمریکااورانیوم 60 درصد

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