نه محکم ایران به این خواسته عجیب آمریکا

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سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا موضوع خروج اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح شده و آیا احتمال دارد که ایران با آن موافقت کند، گفت: «خیر» و بدین ترتیب انتقال اورانیوم به کشور ثالث یعنی احتمالاً روسیه منتفی است. توضیحات اسماعیلی بقایی هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.