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سیاست
کد خبر: 100000191 13584 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

نه محکم ایران به این خواسته عجیب آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا موضوع خروج اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح شده و آیا احتمال دارد که ایران با آن موافقت کند، گفت: «خیر» و بدین ترتیب انتقال اورانیوم به کشور ثالث یعنی احتمالاً روسیه منتفی است. توضیحات اسماعیلی بقایی هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.




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برچسب‌ها:غنی سازی هسته ایویدیومذاکرات ایران و آمریکااسماعیل بقایی هامانهاورانیوم 60 درصد

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دیدگاه‌ها (3)

علی محمد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۰۷

دقت کردین که تابناک چقدر به کلمه عجیب علاقه داره و برای توصیف هر واقعه معمولی از اون استفاده می کنه؟

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۲:۳۸

این اورانیوم باید 90درصد غنی شده و از آن سلاح هسته ای ساخته شود و امنیت کشور را تضمین کند.

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۱:۵۱

این اورانیوم باید 90درصد غنی شده و از آن سلاح هسته ای ساخته شود و امنیت کشور را تضمین کند.

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