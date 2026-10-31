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نبض خبر محسن رضایی: تا اینها عملی نشود، مذاکره در کار نخواهد بود

سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در گفت و گوی تلویزیونی درباره مذاکرات پایان جنگ ایران و آمریکا گفت: «...شورای‌عالی امنیت ملی مسئول دیپلماسی در زمان جنگ است...ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد اما در ایستادن پشت سر رهبری هم‌صدا هستیم؛ امروز ما بالاترین هم‌صدایی را داریم....نمایندگان کشورهایی که به تهران آمدند به دنبال مشخص شدن چارچوب امنیتی جدید بودند و وزیر دفاع عربستان نیز به من گفت اسرائیل بعد از ایران به سراغ ترکیه و بعد هم عربستان می‌رود. اگر صدای ملت ایران شنیده نشود هیچ پیمانی بسته نمی‌شود و هیچ اتحادی در منطقه شکل نمی‌گیرد... ما شروط ۷گانه را به آمریکا فرستادیم و گفتیم تا این‌ها عملی نشود مذاکره‌ای درکار نخواهد بود؛ چارچوب و شیوۀ این شروط متفاوت با اسلام‌آباد است... وقتی آمریکا به شروط ما جواب داد، دیدیم که جلوتر آمده و مسائلی را مطرح کرده که باید بعدا در موردش صحبت شود و ما گفتیم این پاسخ قانع‌کننده نیست... اشتباهات اسلام‌آباد را در شروط جدید رفع کردیم... در تفاهم اسلام‌آباد رعایت حقوق بین‌الملل دربارۀ ادارۀ تنگۀ هرمز ذکر شده بود که باعث مشکلاتی بود اما در شروط جدید ایران همه‌چیز بدون ابهام در اختیار ایران خواهد بود... دربارۀ دریافت وجوه هم ابتکاراتی اندیشیده شده تا این وجوه نسیه نباشد...» روایت محسن رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.