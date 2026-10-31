بازتاب سخنان رهبر انقلاب درباره پاسخ به دشمن

به گزارش تابناک، اظهارات رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران که عصر روز شنبه منتشر شد، در رسانه‌های عربی بازتاب گسترده داشت. محور اصلی این بازتاب‌ها، تأکید ایشان بر ضرورت مواجهه فوری و مؤثر با هر سطح از تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی و همچنین دستور برای به‌ روزرسانی بانک اهداف و افزایش آمادگی نظامی ایران بود.

پایگاه خبری «شفقنا» در گزارشی ضمن پرداختن به دستور آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به فرماندهان نظامی، بر این بخش از سخنان ایشان تأکید کرد که در صورت ازسرگیری حملات نظامی یا تروریستی، نیروهای مسلح و مردم ایران زمان و شرایط پایان آن را تعیین خواهند کرد.

این رسانه عراقی همچنین به تأکید آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش حمایت مردمی از نیروهای مسلح و اهمیت «وحدت جبهه‌ها» در شکل‌گیری نظم سیاسی و امنیتی جدید در غرب آسیا اشاره کرد.

شبکه تلویزیونی «نبأ» نیز با انتخاب تیتر «پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هر تهدید علیه ایران»، بر جنبه بازدارندگی اظهارات رهبر ایران تمرکز داشت.

این شبکه علاوه بر تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی بانک اهداف دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دستورهای مربوط به تقویت توان اطلاعاتی و دفاعی و افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح پرداخت.

این شبکه خبری همچنین اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به ایستادگی جبهه مقاومت و نقش وحدت جبهه‌ها در آینده منطقه را بازتاب داد.

خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» نیز در گزارشی مفصل، ابعاد مختلف این دیدار را پوشش داد. این خبرگزاری علاوه بر تأکید بر پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدها، به ضرورت تقویت ساختار اطلاعات نظامی، توسعه توان دفاعی و امنیتی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و به‌ روزرسانی بانک اهداف اشاره کرد.

این رسانه یمنی همچنین گزارش فرماندهان نظامی درباره سطح آمادگی نیروها در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و مرزهای شمال‌غربی و جنوب‌شرقی ایران را مورد توجه قرار داد.

در گزارش این خبرگزاری، موضوع افزایش چندبرابری تولید انواع مهمات و تجهیزات مورد استفاده در حوزه‌های شناسایی، پشتیبانی و عملیات رزمی نیز برجسته شده است. سبأ همچنین به تأکید آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای بر نقش حمایت مردمی در بازدارندگی و ضرورت تأمین نیازهای نیروهای مسلح پرداخت.

خبرگزاری رسمی عراق «واع» نیز در گزارشی با عنوان «مجتبی خامنه‌ای دستورهایی به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران صادر کرد»، بر تأکید رهبر انقلاب ایران بر پاسخ فوری و مؤثر به هرگونه تهدید احتمالی، بدون محدودیت جغرافیایی، تمرکز کرد.

این خبرگزاری به نقل از سخنان آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش و فرمانده کل سپاه پاسداران نوشت در صورت ازسرگیری حملات نظامی، این نیروهای مسلح و ملت ایران خواهند بود که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.

خبرگزاری واع همچنین دستورهای رهبر ایران درباره تقویت ساختار اطلاعات نظامی، تعمیق توان دفاعی بومی در حوزه‌های دکترین و تاکتیک، توسعه ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی با استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت توان معنوی نیروهای مسلح را بازتاب داد.

شبکه «المسیره» نیز در گزارشی با عنوان «مجتبی خامنه‌ای: بانک اهداف باید به‌روزرسانی شود و دارایی‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در تیررس آتش ما قرار گیرد»، بر دستورهای راهبردی رهبر ایران به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد.

این شبکه یمنی، محور اصلی سخنان آیت الله خامنه‌ای را ضرورت آمادگی رزمی و پاسخ فوری و مؤثر به هرگونه تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی، عنوان کرد و به نقل از وی نوشت در صورت آغاز حملات نظامی از سوی دشمنان، نیروهای مسلح و ملت ایران شرایط و زمان پایان آن را تعیین خواهند کرد.

المسیره همچنین بر تأکید رهبر ایران بر به ‌روزرسانی بانک اهداف به‌گونه‌ای که دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا و اسرائیل در تیررس نیروهای مسلح قرار گیرد، تمرکز داشت. تقویت ساختار اطلاعات نظامی، توسعه توان دفاعی و امنیتی و نقش وحدت جبهه مقاومت در شکل‌دهی به نظم سیاسی و امنیتی منطقه از دیگر محورهای این گزارش بود.

شبکه مذکور در ادامه، گزارش فرماندهان ارشد نظامی ایران درباره سطح آمادگی نیروها در سواحل خلیج فارس، مناطق عملیاتی تنگه هرمز و دریای عمان و مرزهای شمال‌غربی و جنوب‌شرقی ایران را بازتاب داد.