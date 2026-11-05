روایت محسن رضایی از توافقاتش با پوتین

تحرکات مشکوک در کاخ سفید همزمان با تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، طی ساعات اخیر، کاروانی از خودروها وارد محوطه بال…

ادبیات قابل تامل پیت هگست درباره جنگ تازه با ایران

ادبیات قابل تامل پیت هگست درباره جنگ تازه با ایران سخنان پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پس از شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا و افزایش فشار…