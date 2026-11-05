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کد خبر: 4200153 1254 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

روایت محسن رضایی از توافقاتش با پوتین

روایت محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی از توافقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از ملاقات با پوتین را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:ایران و روسیهمحسن رضاییولادیمیر پوتینویدیونبض خبر

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