روایت محسن رضایی از توافقاتش با پوتین

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1254 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 4200153 | 1254 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۲۳:۲۵ | 5 November 2026 نبض خبرروایت محسن رضایی از توافقاتش با پوتین روایت محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی از توافقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از ملاقات با پوتین را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200153/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ایران و روسیهمحسن رضاییولادیمیر پوتینویدیونبض خبر مطالب مرتبطتصاویر زبان بدن پوتین در ملاقات با محسن رضاییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴کارشکنی احمدی نژاد و جلیلی در توافق هستهای لاریجانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶زبان بدن پزشکیان در ملاقات با پوتینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید