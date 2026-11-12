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ایران از نظر اجرایی نمی‌تواند بمب اتم داشته باشد!

تعداد بازدید: ۲۲۲
کد خبر: 4201415 1080 بازدید تاریخ انتشار:
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حسین علایی فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره بازدارندگی هسته‌ای ایران می‌گوید: «ایران از نظر اجرایی نمی‌تواند بمب اتم داشته باشد، سلاح هسته‌ای برای ایران بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد» روایت علایی را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
فیلمبمب اتمویدیونبض خبرحسین علاییبازدارندگی هسته‌ایبمب اتم ایرانی

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